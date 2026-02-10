https://ria.ru/20260210/zakharova-2073455435.html
Захарова рассказала о двусторонних отношениях европейских стран с Россией
Захарова рассказала о двусторонних отношениях европейских стран с Россией - РИА Новости, 10.02.2026
Захарова рассказала о двусторонних отношениях европейских стран с Россией
Целый ряд европейских стран продолжает развивать двусторонние отношения с Россией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T15:01:00+03:00
2026-02-10T15:01:00+03:00
2026-02-10T15:14:00+03:00
россия
евросоюз
мария захарова
в мире
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073388452_0:61:1280:781_1920x0_80_0_0_2afeb6ff2fa1e0fafe1dd9b091519c63.jpg
https://ria.ru/20260210/zaharova-2073424573.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073388452_101:0:1238:853_1920x0_80_0_0_40586d0cadf13f0a1ebb19c6b9bde156.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, мария захарова, в мире, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Евросоюз, Мария Захарова, В мире, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова рассказала о двусторонних отношениях европейских стран с Россией
Захарова: европейские страны продолжают развивать отношения с Россией