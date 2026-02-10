МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Какое счастье осознавать, что внешняя политика России в свое время выстояла и страна не стала участвовать в "бале вампиров", что РФ стоит за традиционные ценности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.

"Какое счастье осознавать, что наша внешняя политика, будучи критикуема на тот момент... какое счастье, что мы не поддались на вот эти увещевания и донесли нашу позицию и до мировой общественности, и до нашего общества. Не дали, так сказать, этому 100% "балу вампиров" восторжествовать", - сказала Захарова.

Она добавила, что сейчас, когда открылись файлы американского финансиста Джеффри Эпштейна, получилось, что все, о чем ранее предупреждала Россия, оказалось правдой.

В 2019 году Эпштейну США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.