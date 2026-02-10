https://ria.ru/20260210/zaharova-2073474030.html
Россия не стала участвовать в "бале вампиров", заявила Захарова
Россия не стала участвовать в "бале вампиров", заявила Захарова - РИА Новости, 10.02.2026
Россия не стала участвовать в "бале вампиров", заявила Захарова
Какое счастье осознавать, что внешняя политика России в свое время выстояла и страна не стала участвовать в "бале вампиров", что РФ стоит за традиционные... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T16:22:00+03:00
2026-02-10T16:22:00+03:00
2026-02-10T16:52:00+03:00
в мире
сша
джеффри эпштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150809/33/1508093341_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_37d27a1a96e97bae18dfe07bbc147129.jpg
https://ria.ru/20260210/endryu-2073336927.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150809/33/1508093341_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_bf171f4ea242bcb67f3d25be656a641c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джеффри эпштейн
В мире, США, Джеффри Эпштейн
Россия не стала участвовать в "бале вампиров", заявила Захарова
Захарова: Россия не стала участвовать в «бале вампиров»
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Какое счастье осознавать, что внешняя политика России в свое время выстояла и страна не стала участвовать в "бале вампиров", что РФ стоит за традиционные ценности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.
"Какое счастье осознавать, что наша внешняя политика, будучи критикуема на тот момент... какое счастье, что мы не поддались на вот эти увещевания и донесли нашу позицию и до мировой общественности, и до нашего общества. Не дали, так сказать, этому 100% "балу вампиров" восторжествовать", - сказала Захарова.
Она добавила, что сейчас, когда открылись файлы американского финансиста Джеффри Эпштейна, получилось, что все, о чем ранее предупреждала Россия, оказалось правдой.
Прямая трансляция интервью велась в социальных сетях РИА Новости.
В 2019 году Эпштейну
в США
предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.