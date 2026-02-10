https://ria.ru/20260210/zaharova-2073457141.html
Планы Зеленского по поражению России потерпели неудачу, заявила Захарова
Планы Зеленского по поражению России потерпели неудачу, заявила Захарова - РИА Новости, 10.02.2026
Планы Зеленского по поражению России потерпели неудачу, заявила Захарова
Наполеоновские планы Зеленского по нанесению России стратегического поражения потерпели неудачу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 10.02.2026
Планы Зеленского по поражению России потерпели неудачу, заявила Захарова
