ВСУ потеряли до 420 военнослужащих и танк в зоне действий "Востока"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 10.02.2026 (обновлено: 12:16 10.02.2026)
ВСУ потеряли до 420 военнослужащих и танк в зоне действий "Востока"
ВСУ потеряли до 420 военнослужащих и танк в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 10.02.2026
ВСУ потеряли до 420 военнослужащих и танк в зоне действий "Востока"
ВСУ за сутки потеряли до 420 военнослужащих и танк в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны России. РИА Новости, 10.02.2026
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
запорожская область
днепропетровская область
россия, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 420 военнослужащих и танк в зоне действий "Востока"

ВСУ потеряли до 420 военнослужащих и танк в зоне действий "Востока" за сутки

Боевая работа расчета САУ 2С44 "Гиацинт-К" в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 420 военнослужащих и танк в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны России.
"Противник потерял до 420 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и девять автомобилей", - говорится в сообщении военного ведомства.
Нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, четырех штурмовых полков и двух батальонов беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Братское, Коммунаровка Днепропетровской области, Верхняя Терса, Воздвижевка, Дорожнянка, Комсомольское, Копани и Риздвянка Запорожской области, добавили в министерстве обороны России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
