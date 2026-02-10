ВСУ потеряли до 420 военнослужащих и танк в зоне действий "Востока"

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 420 военнослужащих и танк в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны России.

"Противник потерял до 420 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и девять автомобилей", - говорится в сообщении военного ведомства.