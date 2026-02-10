Рейтинг@Mail.ru
Вэнс заявил о планах поставить Баку катера для защиты территориальных вод - РИА Новости, 10.02.2026
18:18 10.02.2026 (обновлено: 18:28 10.02.2026)
Вэнс заявил о планах поставить Баку катера для защиты территориальных вод
Вэнс заявил о планах поставить Баку катера для защиты территориальных вод
США намерены поставить Азербайджану новые катера для усиления защиты территориальных вод страны, заявил во вторник вице-президент США Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 10.02.2026
Вэнс заявил о планах поставить Баку катера для защиты территориальных вод

Вэнс: США намерены поставить Баку новые катера для защиты территориальных вод

© AP Photo / Jose Luis MaganaВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. США намерены поставить Азербайджану новые катера для усиления защиты территориальных вод страны, заявил во вторник вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Мы направим Азербайджану новые катера, чтобы помочь с защитой его территориальных вод", — сказал Вэнс, выступая вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на церемонии подписания хартии о стратегическом партнерстве.
Он добавил, что новый инфраструктурный проект — так называемая "дорога Трампа для международного мира и процветания" — должен соединить две части Азербайджана и способствовать развитию экономического сотрудничества, включая взаимодействие в сфере природных ресурсов и критически важных минералов.
По словам вице-президента, Вашингтон рассчитывает, что расширение экономических связей поможет закрепить мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Алиев рассказал о развитии отношений Баку и Вашингтона
9 февраля, 15:28
 
БакуСШАВ миреАзербайджанИльхам Алиев
 
 
