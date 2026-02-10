https://ria.ru/20260210/vens-2073500828.html
Вэнс заявил о планах поставить Баку катера для защиты территориальных вод
Вэнс заявил о планах поставить Баку катера для защиты территориальных вод - РИА Новости, 10.02.2026
Вэнс заявил о планах поставить Баку катера для защиты территориальных вод
США намерены поставить Азербайджану новые катера для усиления защиты территориальных вод страны, заявил во вторник вице-президент США Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 10.02.2026
