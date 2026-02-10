Рейтинг@Mail.ru
Вице-президент США Вэнс прибыл в Азербайджан - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/vens-2073482749.html
Вице-президент США Вэнс прибыл в Азербайджан
Вице-президент США Вэнс прибыл в Азербайджан - РИА Новости, 10.02.2026
Вице-президент США Вэнс прибыл в Азербайджан
Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в столицу Азербайджана Баку, сообщил Белый дом. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T17:01:00+03:00
2026-02-10T17:01:00+03:00
в мире
азербайджан
сша
баку
гейдар алиев (политик)
ильхам алиев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029927271_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_25cda0221d465646aa32b98de5879fa5.jpg
https://ria.ru/20260207/ssha-2072919436.html
азербайджан
сша
баку
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029927271_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_06de4868a59367215bc457bb7edc2c54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, сша, баку, гейдар алиев (политик), ильхам алиев
В мире, Азербайджан, США, Баку, Гейдар Алиев (политик), Ильхам Алиев
Вице-президент США Вэнс прибыл в Азербайджан

Белый дом: вице-президент США Вэнс прибыл в Азербайджан

© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в столицу Азербайджана Баку, сообщил Белый дом.
Ранее РИА Новости сообщило о приземлении самолета Вэнса со ссылкой на источник в международном аэропорту имени Гейдара Алиева.
«
"Вице-президент США Джей Ди Вэнс и его семья прибыли в Азербайджан после продуктивного визита в Армению", - говорится в аккаунте Белого дома в соцсети X.
Ожидается, что Вэнс встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, у них запланированы двусторонние переговоры, сообщил пул журналистов Белого дома.
Автомобиль полиции США - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
В США арестовали мужчину за угрозы убить Вэнса
7 февраля, 18:23
 
В миреАзербайджанСШАБакуГейдар Алиев (политик)Ильхам Алиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала