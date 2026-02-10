https://ria.ru/20260210/vens-2073482749.html
Вице-президент США Вэнс прибыл в Азербайджан
Вице-президент США Вэнс прибыл в Азербайджан
Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в столицу Азербайджана Баку, сообщил Белый дом. РИА Новости, 10.02.2026
