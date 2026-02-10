https://ria.ru/20260210/ukraina-2073450383.html
Президент ЮАР поддержал усилия России по урегулированию на Украине
Президент ЮАР поддержал усилия России по урегулированию на Украине - РИА Новости, 10.02.2026
Президент ЮАР поддержал усилия России по урегулированию на Украине
Президент ЮАР Сирил Рамафоса в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил поддержку усилиям России, направленным на дипломатическое... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T14:31:00+03:00
2026-02-10T14:31:00+03:00
2026-02-10T14:41:00+03:00
в мире
юар
россия
украина
сирил рамафоса
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044551705_0:204:3074:1933_1920x0_80_0_0_740954fe04d03d43e81184829809e5cb.jpg
https://ria.ru/20260210/kreml-2073449936.html
юар
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044551705_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_5f4c7d04d95412a69459327bad2f8370.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юар, россия, украина, сирил рамафоса, владимир путин
В мире, ЮАР, Россия, Украина, Сирил Рамафоса, Владимир Путин
Президент ЮАР поддержал усилия России по урегулированию на Украине
Президент ЮАР поддержал усилия РФ по дипломатическому урегулированию на Украине