В Днепропетровске прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский "24 канал". РИА Новости, 10.02.2026
