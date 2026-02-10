Рейтинг@Mail.ru
Талант Туктамышевой не был раскрыт за 20 лет карьеры, считает Тарасова - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
15:36 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/tuktamysheva-2073464317.html
Талант Туктамышевой не был раскрыт за 20 лет карьеры, считает Тарасова
Талант Туктамышевой не был раскрыт за 20 лет карьеры, считает Тарасова - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Талант Туктамышевой не был раскрыт за 20 лет карьеры, считает Тарасова
Талант чемпионки мира по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой не был раскрыт полностью в ее коротких программах на протяжении всей карьеры, считает... РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026-02-10T15:36:00+03:00
2026-02-10T15:36:00+03:00
фигурное катание
спорт
елизавета туктамышева
татьяна тарасова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/10/1984099771_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_9adc0ae53716cddb88cce683c1dbc007.jpg
https://ria.ru/20260210/trusova-2073463589.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/10/1984099771_286:0:3015:2047_1920x0_80_0_0_fb48437476be386538d775f99ffe4645.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, елизавета туктамышева, татьяна тарасова
Фигурное катание, Спорт, Елизавета Туктамышева, Татьяна Тарасова
Талант Туктамышевой не был раскрыт за 20 лет карьеры, считает Тарасова

Тарасова: талант Туктамышевой не раскрылся полностью в коротких программах

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЕлизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышева - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Елизавета Туктамышева. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Талант чемпионки мира по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой не был раскрыт полностью в ее коротких программах на протяжении всей карьеры, считает заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Туктамышева принимает участие в шоу "Ледниковый период" в паре с хоккеистом Марком Рудаковским. Фигуристка официально объявила о завершении карьеры осенью 2025 года.
"Очень хороший номер, - сказала Тарасова о выступлении Туктамышевой и Рудаковского в очередном выпуске телешоу. - Я удивляюсь, что знаю Лизу 20 лет, но никогда она в короткой программе даже не попробовала что-то такое же, что ее бы раскрывало. Она была совершенно не раскрыта. Просто ей хотелось сделать элементы, но она могла бы сделать все, и был бы совершенно другой успех. В ней есть не только мастерство, но и вдохновение".
"Рядом не было партнера, и отыграть так, как мы сделали сегодня, без него в одиночке было бы сложно, - ответила Туктамышева. - Так что это все Марк".
Александра Трусова - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Тарасова раскритиковала выступление Трусовой в "Ледниковом периоде"
10 февраля, 15:33
 
Фигурное катаниеСпортЕлизавета ТуктамышеваТатьяна Тарасова
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Трактор
    5
    6
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Адмирал
    Авангард
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    367
    645
  • Теннис
    Завершен
    Х. Хуркач
    А. Бублик
    765
    677
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Э. Свитолина
    66
    43
  • Хоккей
    Завершен
    Словакия
    Финляндия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Фулхэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Брайтон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Бернли
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Лацио
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    РБ Лейпциг
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала