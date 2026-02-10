https://ria.ru/20260210/tuktamysheva-2073464317.html
Талант Туктамышевой не был раскрыт за 20 лет карьеры, считает Тарасова
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Талант чемпионки мира по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой не был раскрыт полностью в ее коротких программах на протяжении всей карьеры, считает заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Туктамышева принимает участие в шоу "Ледниковый период" в паре с хоккеистом Марком Рудаковским. Фигуристка официально объявила о завершении карьеры осенью 2025 года.
"Очень хороший номер, - сказала Тарасова о выступлении Туктамышевой и Рудаковского в очередном выпуске телешоу. - Я удивляюсь, что знаю Лизу 20 лет, но никогда она в короткой программе даже не попробовала что-то такое же, что ее бы раскрывало. Она была совершенно не раскрыта. Просто ей хотелось сделать элементы, но она могла бы сделать все, и был бы совершенно другой успех. В ней есть не только мастерство, но и вдохновение".
"Рядом не было партнера, и отыграть так, как мы сделали сегодня, без него в одиночке было бы сложно, - ответила Туктамышева. - Так что это все Марк".