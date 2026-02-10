https://ria.ru/20260210/tszyu-2073476820.html
Тим Цзю летом проведет бой с экс-чемпионом мира, пишут СМИ
Австралийский боксер Тим Цзю проведет поединок с американцем Эрролом Спенсом летом, сообщает журналист Майк Коппинджер в соцсети X. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Австралийский боксер Тим Цзю проведет поединок с американцем Эрролом Спенсом летом, сообщает журналист Майк Коппинджер в соцсети X.
По информации источника, перед боем со Спенсом Цзю проведет промежуточный поединок в Австралии.
Цзю 31 год. Профессиональный рекорд сына экс-абсолютного чемпиона мира Константина Цзю составляет 26 побед и три поражения. В последнем бою, прошедшем в декабре, он одолел американца Энтони Веласкеса единогласным решением судей.
Спенсу
35 лет. Его рекорд составляет 28 побед при одном поражении. Он является бывшим чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе. Американец не выступал с июля 2023 года после поражения техническим нокаутом от соотечественника Теренса Кроуфорда
.