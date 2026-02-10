Тим Цзю летом проведет бой с экс-чемпионом мира, пишут СМИ

По информации источника, перед боем со Спенсом Цзю проведет промежуточный поединок в Австралии.

Цзю 31 год. Профессиональный рекорд сына экс-абсолютного чемпиона мира Константина Цзю составляет 26 побед и три поражения. В последнем бою, прошедшем в декабре, он одолел американца Энтони Веласкеса единогласным решением судей.