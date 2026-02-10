Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 10.02.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Российские подразделения группировки войск "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки более 295 военнослужащих ВСУ, танк, бронетранспортер М113
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"

Группировка войск "Центр" уничтожила более 295 боевиков ВСУ и танк

Военнослужащий в зоне проведения СВО
Военнослужащий в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские подразделения группировки войск "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки более 295 военнослужащих ВСУ, танк, бронетранспортер М113 производства США и два автомобиля, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции... Потери украинских вооруженных формирований составили более 295 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США и два автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Гулево, Доброполье, Новый Донбасс, Сергеевка, Торецкое, Шевченко ДНР, Новопавловка, Новоподгородное и Райполе Днепропетровской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
