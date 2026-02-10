https://ria.ru/20260210/tsentr-2073413760.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 10.02.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Российские подразделения группировки войск "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки более 295 военнослужащих ВСУ, танк, бронетранспортер М113... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T12:15:00+03:00
2026-02-10T12:15:00+03:00
2026-02-10T12:15:00+03:00
киев
россия
специальная военная операция на украине
сша
доброполье (город)
сергеевка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
киев
россия
сша
доброполье (город)
сергеевка
Киев, Россия, Специальная военная операция на Украине, США, Доброполье (город), Сергеевка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Группировка войск "Центр" уничтожила более 295 боевиков ВСУ и танк