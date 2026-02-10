Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские подразделения группировки войск "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки более 295 военнослужащих ВСУ, танк, бронетранспортер М113 производства США и два автомобиля, сообщило во вторник Минобороны РФ.