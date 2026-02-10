В новосибирском Академгородке объединят два старейших научных института

НОВОСИБИРСК, 10 фев – РИА Новости. Федеральный исследовательский центр энергетики и механики создадут на базе двух старейших институтов Сибирского отделения РАН в новосибирском Академгородке, сообщает во вторник правительство Новосибирской области.

"Объединение научного потенциала и инфраструктуры Института гидродинамики имени М.А. Лаврентьева СО РАН и Института теплофизики имени С.С. Кутателадзе СО РАН позволит успешно решать более масштабные научно-технологические задачи, требующие компетенций коллективов обоих институтов", - говорится в сообщении

Губернатор Новосибирской области во время совещания с директорами научных институтов поддержал инициативу двух коллективов. По его словам, объединение мощностей двух ведущих научно-исследовательских институтов Сибирского отделения РАН в области энергетики и механики расширит возможности по решению актуальных задач науки и техники.

"Научно-технические направления, по которым будут работать институты: обеспечение энергетической безопасности, суверенитета и глобального технологического лидерства в сфере энергетики и двигателестроения, а также в смежных областях: энергетическом и химическом машиностроении, химических технологиях, нефтегазовой и горнодобывающей отраслях и других", - сообщают власти.

Планируется, что совместная работа позволит эффективнее использовать создаваемую современную научную инфраструктуру, а также выйти на новый уровень взаимодействия и кооперации с предприятиями реального сектора экономики для вывода на рынок новых технологических продуктов.