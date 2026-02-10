Рейтинг@Mail.ru
В новосибирском Академгородке объединят два старейших научных института
Наука
 
06:52 10.02.2026
В новосибирском Академгородке объединят два старейших научных института
В новосибирском Академгородке объединят два старейших научных института
наука
новосибирская область
российская академия наук
наука
новосибирская область
2026
1920
1920
true
новосибирская область, российская академия наук, наука
В новосибирском Академгородке объединят два старейших научных института

Общий вид на технопарк в Новосибирском академгородке
НОВОСИБИРСК, 10 фев – РИА Новости. Федеральный исследовательский центр энергетики и механики создадут на базе двух старейших институтов Сибирского отделения РАН в новосибирском Академгородке, сообщает во вторник правительство Новосибирской области.
"Объединение научного потенциала и инфраструктуры Института гидродинамики имени М.А. Лаврентьева СО РАН и Института теплофизики имени С.С. Кутателадзе СО РАН позволит успешно решать более масштабные научно-технологические задачи, требующие компетенций коллективов обоих институтов", - говорится в сообщении.
Губернатор Новосибирской области во время совещания с директорами научных институтов поддержал инициативу двух коллективов. По его словам, объединение мощностей двух ведущих научно-исследовательских институтов Сибирского отделения РАН в области энергетики и механики расширит возможности по решению актуальных задач науки и техники.
"Научно-технические направления, по которым будут работать институты: обеспечение энергетической безопасности, суверенитета и глобального технологического лидерства в сфере энергетики и двигателестроения, а также в смежных областях: энергетическом и химическом машиностроении, химических технологиях, нефтегазовой и горнодобывающей отраслях и других", - сообщают власти.
Планируется, что совместная работа позволит эффективнее использовать создаваемую современную научную инфраструктуру, а также выйти на новый уровень взаимодействия и кооперации с предприятиями реального сектора экономики для вывода на рынок новых технологических продуктов.
Основанные в 1957 году Институт теплофизики и Институт гидродинамики — старейшие и ведущие научно-исследовательские институты Сибирского отделения РАН. Оба института активно развивают научную инфраструктуру. Так, в ИТ СО РАН идет создание Научно-инжинирингового центра (НИЦ). Институт гидродинамики работает созданием станции "Быстропротекающие процессы" центра коллективного пользования СКИФ.
