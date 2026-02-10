Рейтинг@Mail.ru
Тренер "Спартака" оценил сроки восстановления Локхарта - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
23:33 10.02.2026 (обновлено: 00:02 11.02.2026)
https://ria.ru/20260210/travma-2073539615.html
Тренер "Спартака" оценил сроки восстановления Локхарта
Тренер "Спартака" оценил сроки восстановления Локхарта - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Тренер "Спартака" оценил сроки восстановления Локхарта
Исполняющий обязанности главного тренера московского хоккейного клуба "Спартак" Александр Барков сообщил журналистам, что нападающий Лукас Локхарт пропустит... РИА Новости Спорт, 11.02.2026
2026-02-10T23:33:00+03:00
2026-02-11T00:02:00+03:00
хоккей
спорт
лукас локхарт
александр барков
кристиан ярош
континентальная хоккейная лига (кхл)
спартак (москва)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/61334/30/613343064_0:186:3000:1874_1920x0_80_0_0_3e47426f8cc59c3136df8c7c9ac95428.jpg
https://ria.ru/20260128/barkov-2070875435.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/61334/30/613343064_162:0:2661:1874_1920x0_80_0_0_4f9a5d416d10ce401f6369d4ef39111b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, лукас локхарт, александр барков, кристиан ярош, континентальная хоккейная лига (кхл), спартак (москва)
Хоккей, Спорт, Лукас Локхарт, Александр Барков, Кристиан Ярош, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Спартак (Москва)
Тренер "Спартака" оценил сроки восстановления Локхарта

Тренер Барков: игрок "Спартака" Локхарт выбыл из-за травмы на несколько недель

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкХоккей
Хоккей - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Хоккей. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости, Андрей Сенченко. Исполняющий обязанности главного тренера московского хоккейного клуба "Спартак" Александр Барков сообщил журналистам, что нападающий Лукас Локхарт пропустит из-за травмы несколько недель.
В сезоне-2025/26 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Локхарт набрал 19 очков (10 голов и 9 передач) в 52 матчах.
«
"Локхарт выбыл на несколько недель. Возможно, на две-три недели. Примерный срок пока такой. Что касается Кристиана Яроша, то его статус, как говорится, "со дня на день". Посмотрим, сможет ли он сыграть с ЦСКА", - сказал Барков.
Главный тренер ХК Спартак Алексей Жамнов - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Барков сообщил, что полностью сосредоточен на работе в штабе Жамнова
28 января, 23:25
 
ХоккейСпортЛукас ЛокхартАлександр БарковКристиан ЯрошКХЛ 2025-2026ХК Спартак (Москва)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Трактор
    5
    6
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Адмирал
    Авангард
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    367
    645
  • Теннис
    Завершен
    Х. Хуркач
    А. Бублик
    765
    677
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Э. Свитолина
    66
    43
  • Хоккей
    Завершен
    Словакия
    Финляндия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Фулхэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Брайтон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Бернли
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Лацио
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    РБ Лейпциг
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала