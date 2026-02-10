https://ria.ru/20260210/travma-2073539615.html
Тренер "Спартака" оценил сроки восстановления Локхарта
Тренер "Спартака" оценил сроки восстановления Локхарта - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Тренер "Спартака" оценил сроки восстановления Локхарта
Исполняющий обязанности главного тренера московского хоккейного клуба "Спартак" Александр Барков сообщил журналистам, что нападающий Лукас Локхарт пропустит... РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Тренер "Спартака" оценил сроки восстановления Локхарта
Тренер Барков: игрок "Спартака" Локхарт выбыл из-за травмы на несколько недель