Трамп отправится в Пекин на первую неделю апреля, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует отправиться в Пекин для участия в переговорах с лидером КНР Си Цзиньпином в первую неделю апреля, сообщает онлайн-издание Politico со ссылкой на три информированных источника.

"Президент Дональд Трамп отправится в Пекин на первой неделе апреля для долгожданного саммита с лидером Китая Си Цзиньпином", - пишет издание.

Financial Times сообщала ранее в феврале, что США готовят крупную сделку по продаже Тайваню ракет Patriot и другого оружия, при этом Китай в частном порядке предупреждал, что это может поставить под угрозу визит президента Трампа в апреле, выразив серьёзную озабоченность перед встречей с Си Цзиньпином.