00:13 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/tramp-2073330378.html
Трамп отправится в Пекин на первую неделю апреля, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп планирует отправиться в Пекин для участия в переговорах с лидером КНР Си Цзиньпином в первую неделю апреля, сообщает онлайн-издание...
2026-02-10T00:13:00+03:00
2026-02-10T00:13:00+03:00
в мире
сша
китай
пекин
дональд трамп
си цзиньпин
скотт бессент
politico
сша
китай
пекин
в мире, сша, китай, пекин, дональд трамп, си цзиньпин, скотт бессент, politico, большая двадцатка
В мире, США, Китай, Пекин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Скотт Бессент, Politico, Большая двадцатка
ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует отправиться в Пекин для участия в переговорах с лидером КНР Си Цзиньпином в первую неделю апреля, сообщает онлайн-издание Politico со ссылкой на три информированных источника.
"Президент Дональд Трамп отправится в Пекин на первой неделе апреля для долгожданного саммита с лидером Китая Си Цзиньпином", - пишет издание.
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
США вынудили Китай принять непростое решение
6 февраля, 08:00
Financial Times сообщала ранее в феврале, что США готовят крупную сделку по продаже Тайваню ракет Patriot и другого оружия, при этом Китай в частном порядке предупреждал, что это может поставить под угрозу визит президента Трампа в апреле, выразив серьёзную озабоченность перед встречей с Си Цзиньпином.
По словам министра финансов США Скотта Бессента, Трамп и Си Цзиньпин могут провести до четырех встреч в 2026 году, включая одну на саммите G20, который пройдет в Майами в декабре.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
США направят экспертную группу в Китай для участия в совещании АТЭС
6 февраля, 22:36
 
В миреСШАКитайПекинДональд ТрампСи ЦзиньпинСкотт БессентPoliticoБольшая двадцатка
 
 
