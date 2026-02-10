https://ria.ru/20260210/tramp-2073330378.html
Трамп отправится в Пекин на первую неделю апреля, пишут СМИ
Трамп отправится в Пекин на первую неделю апреля, пишут СМИ - РИА Новости, 10.02.2026
Трамп отправится в Пекин на первую неделю апреля, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп планирует отправиться в Пекин для участия в переговорах с лидером КНР Си Цзиньпином в первую неделю апреля, сообщает онлайн-издание... РИА Новости, 10.02.2026
Трамп отправится в Пекин на первую неделю апреля, пишут СМИ
Politico: Трамп планирует поездку в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином в апреле
ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует отправиться в Пекин для участия в переговорах с лидером КНР Си Цзиньпином в первую неделю апреля, сообщает онлайн-издание Politico со ссылкой на три информированных источника.
"Президент Дональд Трамп отправится в Пекин на первой неделе апреля для долгожданного саммита с лидером Китая Си Цзиньпином", - пишет издание.
Financial Times сообщала ранее в феврале, что США готовят крупную сделку по продаже Тайваню ракет Patriot и другого оружия, при этом Китай в частном порядке предупреждал, что это может поставить под угрозу визит президента Трампа в апреле, выразив серьёзную озабоченность перед встречей с Си Цзиньпином.
По словам министра финансов США Скотта Бессента, Трамп и Си Цзиньпин могут провести до четырех встреч в 2026 году, включая одну на саммите G20, который пройдет в Майами в декабре.