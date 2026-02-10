"Морской терминатор". Российский корабль встревожил Запад

"Новейший "морской терминатор", фрегат "Адмирал Амелько" <…> способен уничтожать вражеские атомные подлодки, даже если его обнаружат за пределами зоны действия их бортовых систем. Он использует баллистическую ракету 91RE2, которая может доставить 324-мм торпеду МПТ-1УМ на расстояние до 40 км", — сообщается в материале.