"Морской терминатор". Российский корабль встревожил Запад
17:12 10.02.2026
"Морской терминатор". Российский корабль встревожил Запад
"Морской терминатор". Российский корабль встревожил Запад
Российский фрегат проекта 22350 "Адмирал Амелько" способен наносить удары по атомным подводным лодкам (АПЛ) за пределами зоны действия их систем, пишет The...
"Морской терминатор". Российский корабль встревожил Запад

TNI: фрегат "Адмирал Амелько" может бить по АПЛ вне зоны действия их систем

© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкЦеремония спуска на воду фрегата "Адмирал Амелько" в Санкт-Петербурге
Церемония спуска на воду фрегата Адмирал Амелько в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
Церемония спуска на воду фрегата "Адмирал Амелько" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Российский фрегат проекта 22350 "Адмирал Амелько" способен наносить удары по атомным подводным лодкам (АПЛ) за пределами зоны действия их систем, пишет The National Interest.
"Новейший "морской терминатор", фрегат "Адмирал Амелько" <…> способен уничтожать вражеские атомные подлодки, даже если его обнаружат за пределами зоны действия их бортовых систем. Он использует баллистическую ракету 91RE2, которая может доставить 324-мм торпеду МПТ-1УМ на расстояние до 40 км", — сообщается в материале.
Отмечается, что фрегат стал одним из первых в своем классе с удвоенным числом установок вертикального пуска 3С14, превратившись в плавающую ракетную платформу.
В августе фрегат "Адмирал Амелько" спустили на воду на судостроительном заводе "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Санкт-Петербурге.
Корабли проекта 22350 — серия российских многоцелевых фрегатов (сторожевых кораблей) дальней морской зоны. Проект разработан в Северном проектно-конструкторском бюро (Санкт-Петербург) в первой половине 2000-х годов. Это первый крупный боевой корабль, спроектированный в России после распада Советского Союза. Вооружение фрегата — пусковые установки противокорабельных ракет "Калибр" или "Оникс", зенитно-ракетный комплекс "Полимент-Редут", противолодочный торпедный комплекс "Пакет-НК", артиллерийская установка. На корабле может базироваться вертолет Ка-27. Всего серия будет состоять из десяти кораблей.
