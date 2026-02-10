Telegram не выполняет более 70 процентов требований РКН, заявили в Госдуме

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Telegram на сегодняшний день не выполняет более 70% требований Роскомнадзора (РКН), заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

"Я считаю, что если Роскомнадзор решил воспользоваться своими возможностями, своими техническими средствами в рамках действующего федерального законодательства и напомнить Telegram , что они выборочно соблюдают российское законодательство, то это абсолютно правильные шаги. Я вижу, что по-прежнему, хоть и Telegram взаимодействует с Роскомнадзором по ряду направлений, но процентов 70 требований Роскомнадзора по-прежнему остаются невыполненными", - сказал Свинцов

Парламентарий напомнил, что Telegram по-прежнему не блокирует различные фейковые каналы, где с огромной скоростью распространяется различная фейковая информация, в том числе по манипулированию финансовыми прогнозами, что приводит к манипулированию финансовыми рынками. Свинцов отметил, что это является уголовным преступлением.

"Получается, что компания Telegram является сообщником тех самых авторов этих Telegram-каналов, которые занимаются манипулированием рынком. В Соединенных Штатах за такое манипулирование можно получить пожизненный срок... Поэтому здесь абсолютно нормальная позиция от Роскомнадзора, я ее полностью поддерживаю. Необходимо добиваться, может быть даже жестко добиваться от глобальных компаний и корпораций соблюдения российского законодательства", - заключил он.