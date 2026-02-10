https://ria.ru/20260210/telegram-2073484448.html
Telegram не выполняет более 70 процентов требований РКН, заявили в Госдуме
Telegram не выполняет более 70 процентов требований РКН, заявили в Госдуме - РИА Новости, 10.02.2026
Telegram не выполняет более 70 процентов требований РКН, заявили в Госдуме
Telegram на сегодняшний день не выполняет более 70% требований Роскомнадзора (РКН), заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по информационной политике,... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T17:10:00+03:00
2026-02-10T17:10:00+03:00
2026-02-10T17:11:00+03:00
андрей свинцов
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
telegram
госдума рф
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149506/72/1495067262_0:199:2934:1849_1920x0_80_0_0_53008528e805fc91687872f34e46b115.jpg
https://ria.ru/20260210/telegram-2073478359.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149506/72/1495067262_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_7c7a36162028d21cf5015e3621a08fd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей свинцов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram, госдума рф, происшествия
Андрей Свинцов, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Telegram, Госдума РФ, Происшествия
Telegram не выполняет более 70 процентов требований РКН, заявили в Госдуме
Свинцов: Telegram не выполняет более 70% требований РКН
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Telegram на сегодняшний день не выполняет более 70% требований Роскомнадзора (РКН), заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
"Я считаю, что если Роскомнадзор
решил воспользоваться своими возможностями, своими техническими средствами в рамках действующего федерального законодательства и напомнить Telegram
, что они выборочно соблюдают российское законодательство, то это абсолютно правильные шаги. Я вижу, что по-прежнему, хоть и Telegram взаимодействует с Роскомнадзором по ряду направлений, но процентов 70 требований Роскомнадзора по-прежнему остаются невыполненными", - сказал Свинцов
.
Парламентарий напомнил, что Telegram по-прежнему не блокирует различные фейковые каналы, где с огромной скоростью распространяется различная фейковая информация, в том числе по манипулированию финансовыми прогнозами, что приводит к манипулированию финансовыми рынками. Свинцов отметил, что это является уголовным преступлением.
"Получается, что компания Telegram является сообщником тех самых авторов этих Telegram-каналов, которые занимаются манипулированием рынком. В Соединенных Штатах за такое манипулирование можно получить пожизненный срок... Поэтому здесь абсолютно нормальная позиция от Роскомнадзора, я ее полностью поддерживаю. Необходимо добиваться, может быть даже жестко добиваться от глобальных компаний и корпораций соблюдения российского законодательства", - заключил он.
Россияне начали сообщать о плохой работе мессенджера днем в понедельник. Из данных по отслеживанию сбоев в интернете Detector404 следует, что количество обращений из-за плохой работы сервиса продолжает увеличиваться во вторник, достигнув 2,3 тысячи.