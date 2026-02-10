https://ria.ru/20260210/telegram-2073445230.html
Россияне продолжают жаловаться на работу Telegram
2026-02-10T14:19:00+03:00
общество
санкт-петербург
москва
самарская область
telegram
санкт-петербург
москва
самарская область
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россияне продолжают жаловаться на работу Telegram: за сутки количество обращений из-за плохой работы сервиса подскочило до 12,3 тысячи, следует из данных по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.
Утром их число составляло около 9 тысяч.
Больше всего жалоб поступает от пользователей Санкт-Петербурга
, Москвы
, Новосибирской и Самарской областей
.
Около трети пользователей сообщают о проблемах с уведомлениями. На сбой мобильного приложения жалуется около 27%, на общий сбой - 22%.
Россияне начали сообщать о плохой работе мессенджера днем в понедельник.