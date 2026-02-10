МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россияне продолжают жаловаться на работу Telegram: за сутки количество обращений из-за плохой работы сервиса подскочило до 12,3 тысячи, следует из данных по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.

Утром их число составляло около 9 тысяч.

Около трети пользователей сообщают о проблемах с уведомлениями. На сбой мобильного приложения жалуется около 27%, на общий сбой - 22%.