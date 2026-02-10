Рейтинг@Mail.ru
Россияне продолжают жаловаться на работу Telegram - РИА Новости, 10.02.2026
14:19 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/telegram-2073445230.html
Россияне продолжают жаловаться на работу Telegram
Россияне продолжают жаловаться на работу Telegram - РИА Новости, 10.02.2026
Россияне продолжают жаловаться на работу Telegram
Россияне продолжают жаловаться на работу Telegram: за сутки количество обращений из-за плохой работы сервиса подскочило до 12,3 тысячи, следует из данных по... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T14:19:00+03:00
2026-02-10T14:19:00+03:00
общество
санкт-петербург
москва
самарская область
telegram
санкт-петербург
москва
самарская область
общество, санкт-петербург, москва, самарская область, telegram
Общество, Санкт-Петербург, Москва, Самарская область, Telegram
Россияне продолжают жаловаться на работу Telegram

Количество обращений из-за плохой работы Telegram в России выросло до 12 тыс

© REUTERS / Dado Ruvic
Логотип Telegram - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© REUTERS / Dado Ruvic
Логотип Telegram. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россияне продолжают жаловаться на работу Telegram: за сутки количество обращений из-за плохой работы сервиса подскочило до 12,3 тысячи, следует из данных по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.
Утром их число составляло около 9 тысяч.
Больше всего жалоб поступает от пользователей Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирской и Самарской областей.
Около трети пользователей сообщают о проблемах с уведомлениями. На сбой мобильного приложения жалуется около 27%, на общий сбой - 22%.
Россияне начали сообщать о плохой работе мессенджера днем в понедельник.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
