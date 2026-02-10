Рейтинг@Mail.ru
Стармер заявил о намерении оставаться лидером до следующих выборов - РИА Новости, 10.02.2026
19:48 10.02.2026
Стармер заявил о намерении оставаться лидером до следующих выборов
Стармер заявил о намерении оставаться лидером до следующих выборов
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на фоне слухов об отставке заявил, что намерен оставаться лидером партии лейбористов до следующих выборов.
в мире
великобритания
сша
кир стармер
джеффри эпштейн
гордон браун
В мире, Великобритания, США, Кир Стармер, Джеффри Эпштейн, Гордон Браун
Стармер заявил о намерении оставаться лидером до следующих выборов

Стармер заявил, что намерен оставаться лидером лейбористов до следующих выборов

ЛОНДОН, 10 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на фоне слухов об отставке заявил, что намерен оставаться лидером партии лейбористов до следующих выборов.
Следующие выборы на данные момент ожидаются в 2029 году. При этом у британского парламента есть полномочия провести выборы в любое время.
"Да, я намерен это сделать. У меня пятилетний мандат на осуществление перемен. Я намерен остаться и заниматься тем, для чего меня избрали, а именно осуществлением перемен", - сказал Стармер британским СМИ в ответ на вопрос том, намерен ли он оставаться во главе партии до выборов. Его слова приводит телеканал Sky News.
Ранее Стармер на фоне слухов об отставке заявил, что никогда не откажется от мандата, данного избирателями.
В воскресенье глава аппарата британского премьера Морган Максуини ушел с поста на фоне скандала со связями экс-посла Великобритании в США Питера Мандельсона с американским финансистом Джеффри Эпштейном. После этого ряд депутатов-лейбористов и деятелей оппозиции призвали к уходу Стармера, однако все члены кабмина выразили поддержку премьеру.
После публикации последней партии файлов Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.
