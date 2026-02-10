Стармер заявил о намерении оставаться лидером до следующих выборов

ЛОНДОН, 10 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на фоне слухов об отставке заявил, что намерен оставаться лидером партии лейбористов до следующих выборов.

Следующие выборы на данные момент ожидаются в 2029 году. При этом у британского парламента есть полномочия провести выборы в любое время.

"Да, я намерен это сделать. У меня пятилетний мандат на осуществление перемен. Я намерен остаться и заниматься тем, для чего меня избрали, а именно осуществлением перемен", - сказал Стармер британским СМИ в ответ на вопрос том, намерен ли он оставаться во главе партии до выборов. Его слова приводит телеканал Sky News.

Ранее Стармер на фоне слухов об отставке заявил, что никогда не откажется от мандата, данного избирателями.

В воскресенье глава аппарата британского премьера Морган Максуини ушел с поста на фоне скандала со связями экс-посла Великобритании США Питера Мандельсона с американским финансистом Джеффри Эпштейном . После этого ряд депутатов-лейбористов и деятелей оппозиции призвали к уходу Стармера, однако все члены кабмина выразили поддержку премьеру.