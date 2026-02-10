Рейтинг@Mail.ru
Стармер заявил, что никогда не откажется от мандата - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 10.02.2026 (обновлено: 18:45 10.02.2026)
https://ria.ru/20260210/starmer-2073494820.html
Стармер заявил, что никогда не откажется от мандата
Стармер заявил, что никогда не откажется от мандата - РИА Новости, 10.02.2026
Стармер заявил, что никогда не откажется от мандата
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на фоне слухов об отставке заявил, что никогда не откажется от мандата, данного избирателями. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T17:49:00+03:00
2026-02-10T18:45:00+03:00
в мире
великобритания
кир стармер
хартфордшир
джеффри эпштейн
сша
гордон браун
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071256662_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_0f23992b9a0619ec3f6c6811deecc05a.jpg
https://ria.ru/20260210/britaniya-2073437427.html
https://ria.ru/20260210/starmer-2073483564.html
великобритания
хартфордшир
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071256662_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_7b65f288b0ce46a3149d57eb77d7b6be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, кир стармер, хартфордшир, джеффри эпштейн, сша, гордон браун
В мире, Великобритания, Кир Стармер, Хартфордшир, Джеффри Эпштейн, США, Гордон Браун
Стармер заявил, что никогда не откажется от мандата

Стармер заявил, что никогда не откажется от мандата, данного избирателями

© AP Photo / Alastair GrantПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Alastair Grant
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 10 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на фоне слухов об отставке заявил, что никогда не откажется от мандата, данного избирателями.
«
"В последние дни некоторые говорили, что лейбористское правительство должно заниматься междоусобицей, вместо того чтобы бороться за миллионы людей, которые нуждаются в нас. На это я отвечаю: я никогда не откажусь от мандата, который мне дали, чтобы изменить эту страну. Я никогда не уйду от людей, за которых мне поручено бороться, и я никогда не откажусь от страны, которую я люблю", - заявил Стармер на встрече с избирателями в графстве Хартфордшир.
Британский военный - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
"Стармеру и Макрону пора в окопы". Замысел Британии вызвал панику на Западе
Вчера, 13:57
Его слова транслировал телеканал Sky News.
Премьер отметил, что "настоящая борьба", которая разворачивается в британской политике, является не междоусобицей внутри лейбористской партии, а борьбой против правых политиков.
«
"Это политика (правой партии - ред.) Reform UK, политика разделения, еще раз разделения, еще раз разделения... Недовольство, недовольство, недовольство, которое разорвет нашу страну на части. Это борьба, в которой мы участвуем. И я буду участвовать в этой борьбе, пока у меня есть силы", - сказал Стармер.
В воскресенье глава аппарата британского премьера Морган Максуини ушел с поста на фоне скандала со связями экс-посла Великобритании в США Питера Мандельсона с американским финансистом Джеффри Эпштейном. После этого ряд депутатов-лейбористов и деятелей оппозиции призвали к уходу Стармера, однако все члены кабмина выразили поддержку премьеру.
После публикации последней партии файлов Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
В Британии оценили шансы Стармера сохранить премьерское кресло
Вчера, 17:04
 
В миреВеликобританияКир СтармерХартфордширДжеффри ЭпштейнСШАГордон Браун
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала