Стармер заявил, что никогда не откажется от мандата

ЛОНДОН, 10 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на фоне слухов об отставке заявил, что никогда не откажется от мандата, данного избирателями.
«
"В последние дни некоторые говорили, что лейбористское правительство должно заниматься междоусобицей, вместо того чтобы бороться за миллионы людей, которые нуждаются в нас. На это я отвечаю: я никогда не откажусь от мандата, который мне дали, чтобы изменить эту страну. Я никогда не уйду от людей, за которых мне поручено бороться, и я никогда не откажусь от страны, которую я люблю", - заявил Стармер на встрече с избирателями в графстве Хартфордшир.
Его слова транслировал телеканал Sky News.
Премьер отметил, что "настоящая борьба", которая разворачивается в британской политике, является не междоусобицей внутри лейбористской партии, а борьбой против правых политиков.
«
"Это политика (правой партии - ред.) Reform UK, политика разделения, еще раз разделения, еще раз разделения... Недовольство, недовольство, недовольство, которое разорвет нашу страну на части. Это борьба, в которой мы участвуем. И я буду участвовать в этой борьбе, пока у меня есть силы", - сказал Стармер.
В воскресенье глава аппарата британского премьера Морган Максуини ушел с поста на фоне скандала со связями экс-посла Великобритании в США Питера Мандельсона с американским финансистом Джеффри Эпштейном. После этого ряд депутатов-лейбористов и деятелей оппозиции призвали к уходу Стармера, однако все члены кабмина выразили поддержку премьеру.
После публикации последней партии файлов Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.