Рейтинг@Mail.ru
В Британии оценили шансы Стармера сохранить премьерское кресло - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 10.02.2026 (обновлено: 17:08 10.02.2026)
https://ria.ru/20260210/starmer-2073483564.html
В Британии оценили шансы Стармера сохранить премьерское кресло
В Британии оценили шансы Стармера сохранить премьерское кресло - РИА Новости, 10.02.2026
В Британии оценили шансы Стармера сохранить премьерское кресло
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, вероятно, пока сохранит кресло, так как пользуется поддержкой в кабинете министров и не появился конкурент,... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T17:04:00+03:00
2026-02-10T17:08:00+03:00
в мире
великобритания
сша
шотландия
кир стармер
джеффри эпштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957559489_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_942e0cf3a1784eea5d745f47eb74ea8c.jpg
https://ria.ru/20260210/britaniya-2073437427.html
https://ria.ru/20260210/dmitriev-2073332833.html
великобритания
сша
шотландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957559489_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_f3444cdf1b523701f66f6c052d52176b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, сша, шотландия, кир стармер, джеффри эпштейн
В мире, Великобритания, США, Шотландия, Кир Стармер, Джеффри Эпштейн
В Британии оценили шансы Стармера сохранить премьерское кресло

I Paper: Стармер сохранит премьерское кресло, пока не появился конкурент

© AP Photo / Kin CheungКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 10 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, вероятно, пока сохранит кресло, так как пользуется поддержкой в кабинете министров и не появился конкурент, способный его сместить, пишет портал i Paper со ссылкой на источники в правительстве.
«
"Кир по-прежнему пользуется значительной поддержкой в кабинете министров, хотя есть люди, которые хотели бы занять его место. Но покуда нет очевидного преемника, мы будем выглядеть такими же безумцами, как Тори (консервативная партия - ред). Я не ожидаю, что кто-то в кабинете выступит против него", - заявил порталу неназванный источник в правительстве.
Британский военный - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
"Стармеру и Макрону пора в окопы". Замысел Британии вызвал панику на Западе
Вчера, 13:57
Кроме того, вероятность смещения Стармера резко снизилась после того, как бывший заместитель премьер-министра Анджела Рэйнер - которая считается его ключевым соперником - выступила в его поддержку. В ноябре британские СМИ сообщили, Рэйнер готовит почву, чтобы потеснить Кира Стармера с поста премьера и лидера лейбористов.
По информации издания, другой ключевой соперник премьера - министр здравоохранения Уэс Стритинг - тоже не готов провести перевыборы главы партии лейбористов. Источники также сообщили изданию, что лидер лейбористов в Шотландии Анас Сарвар, который в понедельник призвал к отставке премьера, действовал в одиночку.
По мнению источника в лейбористской партии, Стармер в безопасности пока не будут опубликованы документы о связях экс-посла Великобритании в США Питера Мандельсона со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. Ранее правительство обещало рассекретить документы в "ближайшие дни".
В воскресенье глава аппарата британского премьера Морган Максуини ушел с поста, заявив, что лично одобрил кандидатуру бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона на пост посла в США и полностью берет на себя ответственность за это решение. При этом он выразил полное доверие Стармеру.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Все покидают тонущий корабль Стармера, заявил Дмитриев
Вчера, 00:55
 
В миреВеликобританияСШАШотландияКир СтармерДжеффри Эпштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала