В Британии оценили шансы Стармера сохранить премьерское кресло

ЛОНДОН, 10 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, вероятно, пока сохранит кресло, так как пользуется поддержкой в кабинете министров и не появился конкурент, способный его сместить, пишет портал i Paper со ссылкой на источники в правительстве.
«
"Кир по-прежнему пользуется значительной поддержкой в кабинете министров, хотя есть люди, которые хотели бы занять его место. Но покуда нет очевидного преемника, мы будем выглядеть такими же безумцами, как Тори (консервативная партия - ред). Я не ожидаю, что кто-то в кабинете выступит против него", - заявил порталу неназванный источник в правительстве.
Кроме того, вероятность смещения Стармера резко снизилась после того, как бывший заместитель премьер-министра Анджела Рэйнер - которая считается его ключевым соперником - выступила в его поддержку. В ноябре британские СМИ сообщили, Рэйнер готовит почву, чтобы потеснить Кира Стармера с поста премьера и лидера лейбористов.
По информации издания, другой ключевой соперник премьера - министр здравоохранения Уэс Стритинг - тоже не готов провести перевыборы главы партии лейбористов. Источники также сообщили изданию, что лидер лейбористов в Шотландии Анас Сарвар, который в понедельник призвал к отставке премьера, действовал в одиночку.
По мнению источника в лейбористской партии, Стармер в безопасности пока не будут опубликованы документы о связях экс-посла Великобритании в США Питера Мандельсона со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. Ранее правительство обещало рассекретить документы в "ближайшие дни".
В воскресенье глава аппарата британского премьера Морган Максуини ушел с поста, заявив, что лично одобрил кандидатуру бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона на пост посла в США и полностью берет на себя ответственность за это решение. При этом он выразил полное доверие Стармеру.