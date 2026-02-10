https://ria.ru/20260210/ssha-2073470297.html
Самолет Вэнса приземлился в Азербайджане, сообщил источник
Самолет Вэнса приземлился в Азербайджане, сообщил источник - РИА Новости, 10.02.2026
Самолет Вэнса приземлился в Азербайджане, сообщил источник
Самолет вице-президента США Джея Ди Вэнса в эти минуты приземлился в Баку в международном аэропорту имени Гейдара Алиева, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 10.02.2026
Самолет Вэнса приземлился в Азербайджане, сообщил источник
Самолет Вэнса приземлился в Баку