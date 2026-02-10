Рейтинг@Mail.ru
Самолет Вэнса приземлился в Азербайджане, сообщил источник - РИА Новости, 10.02.2026
16:00 10.02.2026
Самолет Вэнса приземлился в Азербайджане, сообщил источник
в мире
сша
баку
азербайджан
гейдар алиев (политик)
мирный план сша по украине
сша
баку
азербайджан
в мире, сша, баку, азербайджан, гейдар алиев (политик), мирный план сша по украине
В мире, США, Баку, Азербайджан, Гейдар Алиев (политик), Мирный план США по Украине
Самолет Вэнса приземлился в Азербайджане, сообщил источник

Самолет Вэнса приземлился в Баку

© AP Photo / Alex BrandonВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
БАКУ, 10 фев – РИА Новости. Самолет вице-президента США Джея Ди Вэнса в эти минуты приземлился в Баку в международном аэропорту имени Гейдара Алиева, сообщил РИА Новости источник в бакинском аэропорту.
"Самолет американского вице-президента только что совершил посадку в нашем (бакинском – ред.) аэропорту", - отметил источник.
Ранее посольство США в Баку сообщило об ожидающемся визите Вэнса в Азербайджан, это будет визит американского чиновника самого высокого уровня за последние годы.
В миреСШАБакуАзербайджанГейдар Алиев (политик)Мирный план США по Украине
 
 
Заголовок открываемого материала