Американский конгрессмен предрек конец британской монархии

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Член палаты представителей США от Калифорнии Ро Ханна предрёк конец британской монархии из-за связей брата короля Великобритании Карла III Эндрю со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.

Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном . В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов. Одна из последних партий файлов по делу Эпштейна содержит фотографии, на которых опальный принц склонился над неизвестной молодой женщиной, лежащей на полу. Как выяснили СМИ, помещение оказалось нью-йоркским особняком Эпштейна.

"Я думаю, что британская монархия находится в самом уязвимом положении, в котором она когда-либо была. Им следовало бы задать королю и королеве вопросы, и, возможно, это будет концом монархии... Если у них нет ответов, если они вовлечены в дело Эпштейна, это не будет хорошей перспективой для британской монархии", - заявил Ханна в интервью британскому телеканалу Sky News

По его мнению, король Карл III должен рассказать, что он знал, а просто лишить Эндрю титула "недостаточно".

"Эндрю должен предстать перед нашим комитетом и начать отвечать на вопросы. Я не думаю, что лишение титула принца является подходящим наказанием. Должно быть что-то большее, чем это", - добавил конгрессмен.