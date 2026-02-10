Рейтинг@Mail.ru
Американский конгрессмен предрек конец британской монархии - РИА Новости, 10.02.2026
04:03 10.02.2026
Американский конгрессмен предрек конец британской монархии
Американский конгрессмен предрек конец британской монархии - РИА Новости, 10.02.2026
Американский конгрессмен предрек конец британской монархии
Член палаты представителей США от Калифорнии Ро Ханна предрёк конец британской монархии из-за связей брата короля Великобритании Карла III Эндрю со скандально... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T04:03:00+03:00
2026-02-10T04:03:00+03:00
в мире
сша
калифорния
великобритания
джеффри эпштейн
карл iii
в мире, сша, калифорния, великобритания, джеффри эпштейн, карл iii
В мире, США, Калифорния, Великобритания, Джеффри Эпштейн, Карл III
Американский конгрессмен предрек конец британской монархии

Конгрессмен Ханна предрек конец британской монархии из-за связей с Эпштейном

© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Член палаты представителей США от Калифорнии Ро Ханна предрёк конец британской монархии из-за связей брата короля Великобритании Карла III Эндрю со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов. Одна из последних партий файлов по делу Эпштейна содержит фотографии, на которых опальный принц склонился над неизвестной молодой женщиной, лежащей на полу. Как выяснили СМИ, помещение оказалось нью-йоркским особняком Эпштейна.
Принц Эндрю, герцог Йоркский - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Эндрю и Эпштейн тайно планировали открыть бизнес в Китае, пишут СМИ
01:53
"Я думаю, что британская монархия находится в самом уязвимом положении, в котором она когда-либо была. Им следовало бы задать королю и королеве вопросы, и, возможно, это будет концом монархии... Если у них нет ответов, если они вовлечены в дело Эпштейна, это не будет хорошей перспективой для британской монархии", - заявил Ханна в интервью британскому телеканалу Sky News.
По его мнению, король Карл III должен рассказать, что он знал, а просто лишить Эндрю титула "недостаточно".
"Эндрю должен предстать перед нашим комитетом и начать отвечать на вопросы. Я не думаю, что лишение титула принца является подходящим наказанием. Должно быть что-то большее, чем это", - добавил конгрессмен.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на электронные письма из обнародованных файлов Эпштейна передавало, что Эндрю, по всей видимости, в 2010 году тайно пересылал финансисту британские правительственные документы о торговле, полученные им в качестве правительственного посланника. Глава антимонархической группы Republic Грэм Смит заявил, что оповестил полицию о возможном ненадлежащем исполнении служебных обязанностей и разглашении государственной тайны.
Король Великобритании Карл III - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
На Карла III напали с требованием расследовать связи его брата с Эпштейном
5 февраля, 23:42
 
В миреСШАКалифорнияВеликобританияДжеффри ЭпштейнКарл III
 
 
