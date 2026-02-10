https://ria.ru/20260210/ssha-2073332501.html
Американские законодатели требуют отставки главы Минторга Латника
Американские законодатели от Демократической и Республиканской партий призвали к отставке министра торговли Говарда Латника на фоне сообщений о возможных связях
Американские законодатели требуют отставки главы Минторга Латника
ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Американские законодатели от Демократической и Республиканской партий призвали к отставке министра торговли Говарда Латника на фоне сообщений о возможных связях со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.
Латник, как выяснило РИА Новости, изучив опубликованные документы минюста США
, вел переписку с Эпштейном
и мог посещать его остров. Сам Латник в комментарии New York Times отверг эти данные, заявив, что "провел с ним (Эпштейном - ред.) ноль времени".
"Министр торговли Говард Латник солгал стране о своих связях с Эпштейном. Теперь мы узнали, что они вели совместный бизнес. Ему не место на посту министра торговли. Он должен уйти в отставку", - написал сенатор-демократ Адам Шифф
в соцсети X
.
Конгрессмен-республиканец Томас Масси так же высказался в пользу отставки Латника, заявив телеканалу CNN, что тому следует "просто уйти в отставку".
Коллеги Масси в палате представителей от Демпартии также призвали к отставке министра. "Латник должен уйти в отставку или быть уволен. И он обязан ответить на наши вопросы", - написал в соцсети X член комитета по надзору палаты представителей Роберт Гарсия.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.