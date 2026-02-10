Рейтинг@Mail.ru
Американские законодатели требуют отставки главы Минторга Латника - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:51 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/ssha-2073332501.html
Американские законодатели требуют отставки главы Минторга Латника
Американские законодатели требуют отставки главы Минторга Латника - РИА Новости, 10.02.2026
Американские законодатели требуют отставки главы Минторга Латника
Американские законодатели от Демократической и Республиканской партий призвали к отставке министра торговли Говарда Латника на фоне сообщений о возможных связях РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T00:51:00+03:00
2026-02-10T00:51:00+03:00
в мире
сша
джеффри эпштейн
адам шифф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045721789_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_70eb41c7e0f1d7071e1b76728cbf1e8e.jpg
https://ria.ru/20260209/epshteyn-2072710600.html
https://ria.ru/20260202/epshteyn-2071683386.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045721789_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8edf55b97556c65f0c2137597330c1c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джеффри эпштейн, адам шифф
В мире, США, Джеффри Эпштейн, Адам Шифф
Американские законодатели требуют отставки главы Минторга Латника

В США призвали к отставке министра торговли Латника из-за связей с Эпштейном

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Американские законодатели от Демократической и Республиканской партий призвали к отставке министра торговли Говарда Латника на фоне сообщений о возможных связях со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.
Латник, как выяснило РИА Новости, изучив опубликованные документы минюста США, вел переписку с Эпштейном и мог посещать его остров. Сам Латник в комментарии New York Times отверг эти данные, заявив, что "провел с ним (Эпштейном - ред.) ноль времени".
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Хуже разврата: почему премьера Британии бросило в дрожь от файлов Эпштейна
Вчера, 08:00
"Министр торговли Говард Латник солгал стране о своих связях с Эпштейном. Теперь мы узнали, что они вели совместный бизнес. Ему не место на посту министра торговли. Он должен уйти в отставку", - написал сенатор-демократ Адам Шифф в соцсети X.
Конгрессмен-республиканец Томас Масси так же высказался в пользу отставки Латника, заявив телеканалу CNN, что тому следует "просто уйти в отставку".
Коллеги Масси в палате представителей от Демпартии также призвали к отставке министра. "Латник должен уйти в отставку или быть уволен. И он обязан ответить на наши вопросы", - написал в соцсети X член комитета по надзору палаты представителей Роберт Гарсия.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Украина и мировые звезды: что нашли в опубликованных файлах Эпштейна
2 февраля, 12:31
 
В миреСШАДжеффри ЭпштейнАдам Шифф
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала