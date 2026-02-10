Рейтинг@Mail.ru
08:40 10.02.2026
Итальянский гимнаст призвал оставить спорт вне политики
Итальянский гимнаст призвал оставить спорт вне политики
спорт, афины, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Афины, Зимние Олимпийские игры 2026
Итальянский гимнаст призвал оставить спорт вне политики

Гимнаст Кассина: события вокруг спорта не должны касаться атлетов

МИЛАН, 10 фев - РИА Новости. События вокруг спорта и политическая ситуация не должны касаться атлетов, которые посвящают подготовке к соревнованиям всю жизнь, заявил РИА Новости итальянский гимнаст, обладатель золота Олимпийских игр 2004 в Афинах Игор Кассина.
"С моей точки зрения и в естественном плане, всё, что связано со спортом, не должно вовлекать спортсменов, потому что они занимаются подготовкой, тренируются, посвящают себя этому, начиная тренировки в очень юном возрасте, в 3, 5, 7 лет, и у них есть возможность осуществить свою большую мечту попасть на Олимпийские игры" , сказал бывший итальянский атлет.
Отвечая на вопрос о том, стал ли спорт частью политики, учитывая, что многие решения сегодня напрямую связаны с глобальной ситуацией, Кассина отметил, что существует политические аспекты, которые в дальнейшем влияют и на развитие спорта. Иначе, по его мнению, подобная динамика событий просто бы не возникла.
"Очень жаль, что ситуации, не имеющие прямого отношения к спорту, приводят к тому, что спортсмены оказываются вне соревнований такой важности", - добавил Кассина.
Член МОК заявила, что все скучают по российским атлетам
СпортАфиныЗимние Олимпийские игры 2026
 
