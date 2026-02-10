Итальянский гимнаст призвал оставить спорт вне политики

МИЛАН, 10 фев - РИА Новости. События вокруг спорта и политическая ситуация не должны касаться атлетов, которые посвящают подготовке к соревнованиям всю жизнь, заявил РИА Новости итальянский гимнаст, обладатель золота Олимпийских игр 2004 в Афинах Игор Кассина.

"С моей точки зрения и в естественном плане, всё, что связано со спортом, не должно вовлекать спортсменов, потому что они занимаются подготовкой, тренируются, посвящают себя этому, начиная тренировки в очень юном возрасте, в 3, 5, 7 лет, и у них есть возможность осуществить свою большую мечту попасть на Олимпийские игры" , сказал бывший итальянский атлет.

Отвечая на вопрос о том, стал ли спорт частью политики, учитывая, что многие решения сегодня напрямую связаны с глобальной ситуацией, Кассина отметил, что существует политические аспекты, которые в дальнейшем влияют и на развитие спорта. Иначе, по его мнению, подобная динамика событий просто бы не возникла.