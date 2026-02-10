Рейтинг@Mail.ru
Путин и президент ЮАР обсудили развитие торгового сотрудничества - РИА Новости, 10.02.2026
14:31 10.02.2026 (обновлено: 14:46 10.02.2026)
Путин и президент ЮАР обсудили развитие торгового сотрудничества
2026-02-10T14:31:00+03:00
2026-02-10T14:46:00+03:00
юар
россия
владимир путин
сирил рамафоса
юар
россия
юар, россия, владимир путин, сирил рамафоса
ЮАР, Россия, Владимир Путин, Сирил Рамафоса
Владимир Путин и Сирил Рамафоза во время встречи
Владимир Путин и Сирил Рамафоза во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе телефонного разговора обсудили развитие сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной областях, сообщила пресс-служба Кремля.
«

"Обсуждены вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной областях в русле российско-южноафриканского всеобъемлющего стратегического партнерства", - говорится в сообщении.

Лидеры также обменялись мнениями по актуальной международной повестке.
Путин и президент ЮАР обсудили ситуацию вокруг Украины
