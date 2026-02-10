Рейтинг@Mail.ru
"Шарджа" досрочно расторгла аренду футболиста "Сочи"
Футбол
 
19:50 10.02.2026
"Шарджа" досрочно расторгла аренду футболиста "Сочи"
"Шарджа" досрочно расторгла аренду футболиста "Сочи"
Футбольный клуб "Шарджа" из ОАЭ объявил о досрочном расторжении аренды венесуэльского нападающего "Сочи" Сауля Гуарирапы. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
"Шарджа" досрочно расторгла аренду футболиста "Сочи"

Клуб "Шарджа" из ОАЭ досрочно расторг аренду футболиста Гуарирапы из "Сочи"

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Футбольный клуб "Шарджа" из ОАЭ объявил о досрочном расторжении аренды венесуэльского нападающего "Сочи" Сауля Гуарирапы.
Гуарирапа перешел в "Шарджу" в сентябре. СМИ сообщали, что соглашение было рассчитано до конца сезона и включало в себя право выкупа 23-летнего форварда за 3 млн евро.
«
"Шарджа" расторгает контракт с Саулем Гуарирапой. Желаем ему удачи и успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении команды в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Всего форвард сыграл в составе "Шарджи" восемь матчей и забил один мяч, суммарно Гуарирапа провел на поле 145 минут.
Летом Гуарирапа вернулся в "Сочи" из ЦСКА по истечении срока аренды. Всего он провел за ЦСКА 20 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забил пять мячей и выиграл с командой Кубок России.
Футболист Агапов перешел из ЦСКА в "Уфу" на правах аренды
10 февраля, 19:45
