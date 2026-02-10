"Шарджа" досрочно расторгла аренду футболиста "Сочи"

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Футбольный клуб "Шарджа" из ОАЭ объявил о досрочном расторжении аренды венесуэльского нападающего "Сочи" Сауля Гуарирапы.
Гуарирапа перешел в "Шарджу" в сентябре. СМИ сообщали, что соглашение было рассчитано до конца сезона и включало в себя право выкупа 23-летнего форварда за 3 млн евро.
«
"Шарджа" расторгает контракт с Саулем Гуарирапой. Желаем ему удачи и успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении команды в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Всего форвард сыграл в составе "Шарджи" восемь матчей и забил один мяч, суммарно Гуарирапа провел на поле 145 минут.
Летом Гуарирапа вернулся в "Сочи" из ЦСКА по истечении срока аренды. Всего он провел за ЦСКА 20 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забил пять мячей и выиграл с командой Кубок России.
Футболист Агапов перешел из ЦСКА в "Уфу" на правах аренды
10 февраля, 19:45