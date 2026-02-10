Рейтинг@Mail.ru
Бизнесмен из ОАЭ общался с Эпштейном на откровенные темы, пишут СМИ - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:17 10.02.2026 (обновлено: 07:19 10.02.2026)
https://ria.ru/20260210/smi-2073353638.html
Бизнесмен из ОАЭ общался с Эпштейном на откровенные темы, пишут СМИ
Бизнесмен из ОАЭ общался с Эпштейном на откровенные темы, пишут СМИ - РИА Новости, 10.02.2026
Бизнесмен из ОАЭ общался с Эпштейном на откровенные темы, пишут СМИ
Бизнесмен из ОАЭ Султан Ахмед бин Сулайем писал скандально известному финансисту Джеффри Эпштейну, рассказывая последнему о подробностях своей интимной жизни,... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T07:17:00+03:00
2026-02-10T07:19:00+03:00
в мире
сша
оаэ
карибское море
джеффри эпштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071784739_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_fb5e511aca2a99c8e8e9054b78773e2e.jpg
https://ria.ru/20260202/epshteyn-2071603483.html
https://ria.ru/20260202/epshteyn-2071642601.html
сша
оаэ
карибское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071784739_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_27972238a6896f379983cc1685c4fba1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, оаэ, карибское море, джеффри эпштейн
В мире, США, ОАЭ, Карибское море, Джеффри Эпштейн
Бизнесмен из ОАЭ общался с Эпштейном на откровенные темы, пишут СМИ

Bloomberg: бизнесмен из ОАЭ рассказывал Эпштейну о своей интимной жизни

© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Бизнесмен из ОАЭ Султан Ахмед бин Сулайем писал скандально известному финансисту Джеффри Эпштейну, рассказывая последнему о подробностях своей интимной жизни, передает агентство Блумберг со ссылкой на электронные сообщения из дела Эпштейна.
По данным агентства, Султан бин Сулайем и Эпштейн обменивались сообщениями до вынесения Эпштейну тюремного приговора в 2008 году, а также на протяжении более чем десяти лет после.
Фото с острова Эпштейна, опубликованное демократами в комитете по надзору палаты представителей США - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В материалах по делу Эпштейна содержатся описания сцен ритуального насилия
2 февраля, 01:12
"Бин Сулайем отправлял Эпштейну очень личные и откровенные сообщения", - говорится в материале.
В частности, бизнесмен делился с Эпштейном подробностями своей сексуальной жизни.
Кроме того, по данным агентства, бин Сулайем часто писал Эпштейну по поводу посещения его частного острова в Карибском море и "даже оказал некоторую помощь, когда Эпштейн рассматривал возможность создания частного курорта".
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
WSJ: в документах по делу Эпштейна раскрыли имена более чем 40 его жертв
2 февраля, 11:12
 
В миреСШАОАЭКарибское мореДжеффри Эпштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала