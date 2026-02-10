Бизнесмен из ОАЭ общался с Эпштейном на откровенные темы, пишут СМИ

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Бизнесмен из ОАЭ Султан Ахмед бин Сулайем писал скандально известному финансисту Джеффри Эпштейну, рассказывая последнему о подробностях своей интимной жизни, передает агентство Блумберг со ссылкой на электронные сообщения из дела Эпштейна.
По данным агентства, Султан бин Сулайем и Эпштейн обменивались сообщениями до вынесения Эпштейну тюремного приговора в 2008 году, а также на протяжении более чем десяти лет после.
"Бин Сулайем отправлял Эпштейну очень личные и откровенные сообщения", - говорится в материале.
В частности, бизнесмен делился с Эпштейном подробностями своей сексуальной жизни.
Кроме того, по данным агентства, бин Сулайем часто писал Эпштейну по поводу посещения его частного острова в Карибском море и "даже оказал некоторую помощь, когда Эпштейн рассматривал возможность создания частного курорта".
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.