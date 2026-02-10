https://ria.ru/20260210/shventek-2073505104.html
Вторая ракетка мира Швентек вышла в третий круг турнира в Дохе
Вторая ракетка мира Швентек вышла в третий круг турнира в Дохе - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Вторая ракетка мира Швентек вышла в третий круг турнира в Дохе
Польская теннисистка Ига Швёнтек обыграла индонезийку Джанис Тьен и вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого превышает 4... РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026-02-10T18:45:00+03:00
2026-02-10T18:45:00+03:00
2026-02-10T18:46:00+03:00
теннис
спорт
доха
австралия
ига швентек
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919342273_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_a26cfbadd5b6eb2508064f4578373fa8.jpg
https://ria.ru/20260210/zvonareva-2073482507.html
доха
австралия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919342273_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_89f31a4a013740c1b69d99eb4acbf6b8.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, доха, австралия, ига швентек
Теннис, Спорт, Доха, Австралия, Ига Швентек
Вторая ракетка мира Швентек вышла в третий круг турнира в Дохе
Швентек обыграла индонезийку Тьен и вышла в третий круг турнира в Дохе