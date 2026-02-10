Рейтинг@Mail.ru
Вторая ракетка мира Швентек вышла в третий круг турнира в Дохе
Теннис
 
18:45 10.02.2026
Вторая ракетка мира Швентек вышла в третий круг турнира в Дохе
Польская теннисистка Ига Швёнтек обыграла индонезийку Джанис Тьен и вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого превышает 4... РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Вторая ракетка мира Швентек вышла в третий круг турнира в Дохе

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Польская теннисистка Ига Швёнтек обыграла индонезийку Джанис Тьен и вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов.
Швёнтек (вторая ракетка мира) обыграла Тьен (46) со счетом 6:0, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Qatar Total Open
10 февраля 2026 • начало в 17:00
Завершен
Ига Швентек
2 : 06:06:3
Janice Tjen
Календарь Турнирная таблица История встреч
В следующем раунде Швёнтек сыграет с Дарьей Касаткиной (61), представляющей Австралию.
Российская теннисистка Вера Звонарева - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Звонарева не смогла выйти в третий круг турнира в Дохе
