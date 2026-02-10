Рейтинг@Mail.ru
Шойгу заявил об открытости России в области глобальной стабильности - РИА Новости, 10.02.2026
17:51 10.02.2026
Шойгу заявил об открытости России в области глобальной стабильности
Шойгу заявил об открытости России в области глобальной стабильности - РИА Новости, 10.02.2026
Шойгу заявил об открытости России в области глобальной стабильности
Россия открыта к рассмотрению инициатив по созданию новой договорно-правовой базы в области глобальной стабильности при формировании для этого соответствующих... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T17:51:00+03:00
2026-02-10T17:51:00+03:00
в мире
россия
сергей шойгу
россия
в мире, россия, сергей шойгу
В мире, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу заявил об открытости России в области глобальной стабильности

Шойгу: Россия открыта к рассмотрению инициатив в области глобальной стабильности

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия открыта к рассмотрению инициатив по созданию новой договорно-правовой базы в области глобальной стабильности при формировании для этого соответствующих условий, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Наша страна по-прежнему открыта к рассмотрению инициатив по созданию новой договорно-правовой базы в области глобальной стабильности при формировании для этого соответствующих условий", - сказал Шойгу в интервью газете "Коммерсант".
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Китай готов отстаивать с Россией глобальную стабильность, заявили в МИД КНР
4 сентября 2025, 12:03
 
В мире, Россия, Сергей Шойгу
 
 
