Шойгу заявил об открытости России в области глобальной стабильности

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия открыта к рассмотрению инициатив по созданию новой договорно-правовой базы в области глобальной стабильности при формировании для этого соответствующих условий, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.