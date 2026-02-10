https://ria.ru/20260210/shoygu-2073495244.html
Шойгу заявил об открытости России в области глобальной стабильности
Шойгу заявил об открытости России в области глобальной стабильности - РИА Новости, 10.02.2026
Шойгу заявил об открытости России в области глобальной стабильности
Россия открыта к рассмотрению инициатив по созданию новой договорно-правовой базы в области глобальной стабильности при формировании для этого соответствующих... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T17:51:00+03:00
2026-02-10T17:51:00+03:00
2026-02-10T17:51:00+03:00
в мире
россия
сергей шойгу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019725406_0:101:2904:1734_1920x0_80_0_0_c112e7f3167795a45fde8a578b60adf8.jpg
https://ria.ru/20250904/kitaj-2039636634.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019725406_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_ee7d637317438f2103fd74a507ab1395.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей шойгу
В мире, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу заявил об открытости России в области глобальной стабильности
Шойгу: Россия открыта к рассмотрению инициатив в области глобальной стабильности