Посол в Сеуле предупредил об ответе в случае размещения комплексов Typhon

СЕУЛ, 10 фев — РИА Новости. Россия в случае размещения комплексов Typhon в регионе будет рассматривать и применять компенсирующие военно-технические меры, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев.

"МИД России неоднократно подчеркивал: на основе анализа масштабов развёртывания американских ударных средств такого класса, а также общего развития ситуации в области международной безопасности Российская Федерация будет рассматривать и применять компенсирующие военно-технические меры", - заявил посол.

При этом, по его словам, российская сторона исходит из того, что руководство Республики Корея осознает последствия возможных шагов в этом направлении и не станет предпринимать действий, которые могут вызвать рост региональной напряженности.