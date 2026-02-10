Рейтинг@Mail.ru
Посол в Сеуле предупредил об ответе в случае размещения комплексов Typhon - РИА Новости, 10.02.2026
10:05 10.02.2026 (обновлено: 10:09 10.02.2026)
Посол в Сеуле предупредил об ответе в случае размещения комплексов Typhon
в мире
сеул
россия
москва
филиппины
георгий зиновьев
в мире, сеул, россия, москва, филиппины, георгий зиновьев
В мире, Сеул, Россия, Москва, Филиппины, Георгий Зиновьев
СЕУЛ, 10 фев — РИА Новости. Россия в случае размещения комплексов Typhon в регионе будет рассматривать и применять компенсирующие военно-технические меры, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев.
По словам дипломата, после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) Россия добровольно придерживалась односторонних самоограничений, однако игнорирование озабоченности Москвы и размещение комплексов Typhon на Филиппинах и в Японии вынудило Москву пересмотреть этот подход.
"МИД России неоднократно подчеркивал: на основе анализа масштабов развёртывания американских ударных средств такого класса, а также общего развития ситуации в области международной безопасности Российская Федерация будет рассматривать и применять компенсирующие военно-технические меры", - заявил посол.
При этом, по его словам, российская сторона исходит из того, что руководство Республики Корея осознает последствия возможных шагов в этом направлении и не станет предпринимать действий, которые могут вызвать рост региональной напряженности.
Флаги России и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Российский посол прокомментировал использование Южной Кореей Севморпути
8 февраля, 15:57
 
