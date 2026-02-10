https://ria.ru/20260210/seul-2073375649.html
Посол в Сеуле предупредил об ответе в случае размещения комплексов Typhon
Посол в Сеуле предупредил об ответе в случае размещения комплексов Typhon - РИА Новости, 10.02.2026
Посол в Сеуле предупредил об ответе в случае размещения комплексов Typhon
Россия в случае размещения комплексов Typhon в регионе будет рассматривать и применять компенсирующие военно-технические меры, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T10:05:00+03:00
2026-02-10T10:05:00+03:00
2026-02-10T10:09:00+03:00
в мире
сеул
россия
москва
филиппины
георгий зиновьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151414/73/1514147375_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_80055feb856dc6851b0ec68e522df2be.jpg
https://ria.ru/20260208/koreya-2073023180.html
сеул
россия
москва
филиппины
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151414/73/1514147375_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_acb751bcfad7ebd9ee1fee6631a56c8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сеул, россия, москва, филиппины, георгий зиновьев
В мире, Сеул, Россия, Москва, Филиппины, Георгий Зиновьев
Посол в Сеуле предупредил об ответе в случае размещения комплексов Typhon
Посол Зиновьев: РФ приняла бы меры в случае размещения Typhon в Южной Корее
СЕУЛ, 10 фев — РИА Новости. Россия в случае размещения комплексов Typhon в регионе будет рассматривать и применять компенсирующие военно-технические меры, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев.
По словам дипломата, после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) Россия
добровольно придерживалась односторонних самоограничений, однако игнорирование озабоченности Москвы
и размещение комплексов Typhon на Филиппинах
и в Японии
вынудило Москву пересмотреть этот подход.
"МИД России неоднократно подчеркивал: на основе анализа масштабов развёртывания американских ударных средств такого класса, а также общего развития ситуации в области международной безопасности Российская Федерация будет рассматривать и применять компенсирующие военно-технические меры", - заявил посол.
При этом, по его словам, российская сторона исходит из того, что руководство Республики Корея осознает последствия возможных шагов в этом направлении и не станет предпринимать действий, которые могут вызвать рост региональной напряженности.