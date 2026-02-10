Рейтинг@Mail.ru
Дворкович фигурирует в новом пакете санкций ЕС против России, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
22:38 10.02.2026
Дворкович фигурирует в новом пакете санкций ЕС против России, пишут СМИ
Дворкович фигурирует в новом пакете санкций ЕС против России, пишут СМИ
Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович фигурирует в новом пакете санкций ЕС против РФ, сообщает издание EUobserver со ссылкой на... РИА Новости Спорт, 10.02.2026
россия, аркадий дворкович, евросоюз, международная федерация шахмат (fide), санкции, санкции в отношении россии
Россия, Аркадий Дворкович, Евросоюз, Международная федерация шахмат (FIDE), Санкции, Санкции в отношении России
Дворкович фигурирует в новом пакете санкций ЕС против России, пишут СМИ

EUobserver: в новом пакете санкций ЕС против России фигурирует Аркадий Дворкович

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович
Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович фигурирует в новом пакете санкций ЕС против РФ, сообщает издание EUobserver со ссылкой на внутренние документы.
«
"На президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича будет наложен запрет на получение визы ЕС и заморозка активов", - говорится в публикации.
Россия Аркадий Дворкович Евросоюз Международная федерация шахмат (FIDE) Санкции Санкции в отношении России
 
