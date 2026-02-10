https://ria.ru/20260210/samolet-2073519503.html
В Сомали разбился самолет авиакомпании StarSky
Самолёт сомалийской авиакомпании StarSky во вторник упал на побережье возле сомалийской столицы Могадишо, о жертвах не сообщалось, сообщило издание Garowe. РИА Новости, 10.02.2026
В Сомали на побережье самолет авиакомпании StarSky рухнул вскоре после взлета