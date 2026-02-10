Рейтинг@Mail.ru
В Сомали разбился самолет авиакомпании StarSky - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:11 10.02.2026 (обновлено: 20:12 10.02.2026)
https://ria.ru/20260210/samolet-2073519503.html
В Сомали разбился самолет авиакомпании StarSky
В Сомали разбился самолет авиакомпании StarSky - РИА Новости, 10.02.2026
В Сомали разбился самолет авиакомпании StarSky
Самолёт сомалийской авиакомпании StarSky во вторник упал на побережье возле сомалийской столицы Могадишо, о жертвах не сообщалось, сообщило издание Garowe. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T20:11:00+03:00
2026-02-10T20:12:00+03:00
в мире
могадишо
аден
сомали
turkish airlines
qatar airways
ethiopian airlines
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
https://ria.ru/20251219/ssha-2063079904.html
могадишо
аден
сомали
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, могадишо, аден, сомали, turkish airlines, qatar airways, ethiopian airlines
В мире, Могадишо, Аден, Сомали, Turkish Airlines, Qatar Airways, Ethiopian Airlines
В Сомали разбился самолет авиакомпании StarSky

В Сомали на побережье самолет авиакомпании StarSky рухнул вскоре после взлета

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Самолёт сомалийской авиакомпании StarSky во вторник упал на побережье возле сомалийской столицы Могадишо, о жертвах не сообщалось, сообщило издание Garowe.
«
"Самолет авиакомпании StarSky разбился на побережье вскоре после того, как покинул международный аэропорт имени Адена Адде в Могадишо, столице Сомали. О жертвах не сообщалось", - пишет издание.
В январе Turkish Airlines, Qatar Airways и Ethiopian Airlines обратились в Управление гражданской авиации Сомали (SCAA) с просьбой обеспечить безопасность самолётов, прибывающих в аэропорт Могадишо, в противном случае авиакомпании выразили готовность приостановить рейсы в сомалийскую столицу.
Автомобиль полиции и пожарная машина на вызове - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
В США при посадке в аэропорту разбился самолет
19 декабря 2025, 01:42
 
В миреМогадишоАденСомалиTurkish AirlinesQatar AirwaysEthiopian Airlines
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала