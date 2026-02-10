https://ria.ru/20260210/rybakina-2073518332.html
Рыбакина вышла в третий круг турнира в Дохе
Рыбакина вышла в третий круг турнира в Дохе - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Рыбакина вышла в третий круг турнира в Дохе
Представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина вышла в третий круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого превышает 4 млн
Рыбакина вышла в третий круг турнира в Дохе
Рыбакина обыграла китаянку Синьюй и вышла в третий круг турнира в Дохе