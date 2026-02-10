Россия создает еще одно оружие мягкой силы

Дональд Трамп объявляет, что Индия больше не будет покупать российскую нефть. Норендра Моди эту тему замалчивает. Интересно было бы узнать, что думают по поводу американского запрета владельцы и управленцы индийских нефтеперерабатывающих заводов? Еще тридцать лет назад это были выпускники вузов СССР. Да и сами заводы строились при нашем содействии. Вот только термин "мягкая сила" тогда никто не знал. Сегодня он активно используется в конкурентной борьбе за рынки. Индийские студенты в вузах России — тоже инструмент нашего влияния, но, правда, пока с низким коэффициентом полезного действия. Среди них, обучающихся в России, популярны два направления — "Лечебное дело" и "Стоматология". Что же касается "нефтянки", то ее добыче и переработке молодых индийцев учат в США, Канаде и Австралии. В то время как именно в этой профессиональной сфере "мягкая сила" российского образования может быть максимально эффективна.

Как сказал Нельсон Мандела, символическая фигура в антиколониальной борьбе, "Образование — это самое мощное оружие, которое можно использовать, чтобы изменить мир". Отказавшись от колониализма в буквальном смысле, Запад продолжает экспансию в развивающиеся страны с помощью своих университетов. В Великобритании, как известно, количество всевозможных агентств и советов при правительстве значительно меньше, чем у ведущих стран континентальной Европы. При этом британцы имеют сразу два экспертных органа по продвижению "мягкой силы" — межпартийную парламентскую группу и созданный в прошлом году консультативный совет. Они понимают, что в период трансформации мироуклада взращивание симпатизантов за рубежом становится делом государственной важности.

Буквально на днях Индия заключила соглашение о свободной торговле с Евросоюзом. Предусматривается отмена ввозных пошлин на 96% товаров из Европы и рост объема инвестиций — оттуда же. Пока что совокупная доля иностранных компаний в недропользовании Индии невелика. В нефтегазовом секторе она составляет 10-15%, в других сегментах еще ниже. Однако с подписанием соглашения ситуация может измениться.

Безусловно, страна намерена продолжать реализацию национальной программы "Делай в Индии", предусматривающей резкое наращивание объема промышленного производства продукции с высокой долей добавленной стоимости. Однако для достижения этой цели придется не только более интенсивно использовать сырьевые ресурсы, но и бороться за сохранение суверенитета в области добычи и переработки полезных ископаемых. Что здесь реально может предложить Россия?

Один из примеров — в Санкт-Петербургском горном университете императрицы Екатерины II успешно обкатывается очный годичный курс для иностранных специалистов и руководителей компаний и государственных органов в минерально-сырьевом комплексе "Управление объектами недропользования" со странами африканского континента. Конкурс среди потенциальных слушателей на участие в проекте составил несколько сотен человек. По итогам жесткого отбора была набрана группа из числа руководителей среднего звена в Бурунди, Мали, Нигере, Нигерии, Судане, Сьерра-Леоне и ЮАР. Все они — специалисты с высшим образованием (некоторые — со степенью PhD), статусом и солидным опытом работы. Программа курса разделена на технологический и управленческий блоки и помимо теории включает в себя стажировки и практики в сырьевых компаниях, государственных структурах, а также в лабораториях и на учебно-производственных площадках вуза.

Этот проект постдипломного образования стало возможно реализовать после того, как десятки выпускников Горного показали свою эффективность в качестве горных инженеров в сырьевых компаниях африканского континента. Среди них уже есть и топ-менеджеры самого высокого уровня, и даже несколько профильных министров. Предысторией проекта стала идея сырьевого диалога, предложенная президентом России Владимиром Путиным в ходе второго саммита "Россия — Африка" в июле 2023 года. В декабре того же года Санкт-Петербургский горный университет провел на своей площадке международный конгресс "Африка ищет решения", на котором был создан консорциум вузов "Недра Африки". В него вошли более ста африканских вузов, научных институтов и министерств по профилю использования природных ресурсов из 42 стран континента.

Опыт сырьевого диалога с Африкой успешно распространяется в рамках Глобального Юга. Следующим шагом стало сотрудничество с академическими кругами и бизнесом Малайзии. В частности, одной из центральных тем заседания российско-малазийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству в ноябре прошлого года стала договоренность о проведении российско-малазийского сырьевого диалога в Петербурге в третьем квартале 2026 года.

Подобные проекты подходят, конечно, не только африканцам и малазийцам, но и другим незападным странам, в частности, Индии. Дело в том, что, несмотря на формально высокую степень интернационализации и признанный потенциал в отдельных областях, в частности информационных технологиях, Индия характеризуется невысоким, в целом, качеством высшего образования и дефицитом технологий и компетенций для разработки собственных недр.

Недавний доклад с весьма говорящим наименованием — "От "фабрик дипломов" к "Центрам трудоустройства", подготовленный авторитетным индийским государственным аналитическим центром, подтверждает, что около 75% высших учебных заведений Индии не отвечает сегодня потребностям и ожиданиям тех отраслей национальной экономики, для которых они готовят специалистов.

Образовательные программы лишь менее девяти процентов вузов полностью согласованы с потребностями экономики, 51% вузов признают полное отсутствие такого согласования. Устаревшие учебные планы усугубляются слабым вовлечением промышленности в университетские образовательные процессы. Только 23% вузов сообщают о непосредственном участии отрасли в подготовке студентов, 54% вузов вообще не внедряли эту модель. Менее десяти процентов университетов предоставляют студентам стажировки, 38% в принципе не предусматривают производственной практики. Преодолеть разрывы между тем, чему студенты учатся в учебных аудиториях, и теми навыками и знаниями, которые работодатели требуют на рабочем месте, не удается уже длительное время.

Индия — это около 40 миллионов студентов вузов, которые стремятся к качественному образованию, гарантирующему профессиональный успех, но в силу описанных причин не могут его добиться. Более 44% выпускников в возрасте от 20 до 24 лет не трудоустроены, а квалифицированных кадров не хватает.

В ходе совместной работы с рядом индийских вузов по программе студенческих "Летних школ" мы смогли убедиться в их заинтересованности в образовательном сотрудничестве с Россией и с Горным университетом в частности. Индийским коллегам близко понимание нашей цели высшего инженерного образования, опирающейся на всю 250-летнюю историю вуза. Она состоит в формировании целостного профессионального мировоззрения, мотивирующего выпускника к самореализации.

С мая 2023 года Санкт-Петербургский горный университет участвует в президентском пилотном проекте совершенствования высшего образования. Модель подготовки горного инженера, которую вуз разрабатывает и реализует в рамках проекта, предусматривает единый уровень базового высшего образования с шестилетним сроком обучения. До 52 недель увеличена продолжительность производственных практик, от учебно-ознакомительной практики на первом курсе до преддипломной стажировки в качестве инженера-стажера. В процессе обучения студенты получают не менее двух рабочих специальностей, а также восьми и более дополнительных профессиональных компетенций. В целом значительно усилена связь образовательного процесса с производством. Представители компании-партнера вместе с университетом оценивают уровень приобретенных студентом практических навыков, участвуют в работе квалификационной комиссии по определению остаточных знаний, присутствуют на защите дипломных проектов.

Подготовка современного инженера, обладающего активным багажом перечисленных знаний и навыков, в рамках болонских бакалаврских программ невозможна, даже если затем добавить к ним обучение в магистратуре. Необходимо непрерывное шестилетнее образование, пронизанное сквозными едиными профессиональными целями и мировоззренческими установками. Именно такие программы реализует сегодня Санкт-Петербургский горный университет.

Отсюда и высокое качество наших программ профессиональной переподготовки бакалавров и магистров. Мы дотягиваем их до стандартов полноценного инженерного образования, рекомендованных ЮНЕСКО. Напомню, что именно при Санкт-Петербургском горном открыт Международный центр компетенций в горнотехническом образовании под эгидой этой организации.

Центром ЮНЕСКО и Национальной ассоциацией горных инженеров разработан проект Международного стандарта компетенций горного инженера — наднационального профессионального эталона, устанавливающего общие критерии оценки уровня подготовки горных инженеров. Стандарт не вступает в конфликт с национальными системами аттестации, аккредитации или лицензирования, а дополняет их и обеспечивает международную сопоставимость. Критерии оценки охватывают технические и инженерные компетенции, промышленную безопасность и управление рисками, экологическую ответственность и устойчивое развитие, профессиональную этику, а также экономические и финансовые аспекты горных проектов. Учитываются также требования финансовых и фондовых рынков, инвесторов и регуляторов в части устойчивости, прозрачности и управления рисками.

Стандарт создает основу для сотрудничества и диалога между национальными инженерными институтами, отраслевыми ассоциациями и образовательными организациями по всему миру. Его ключевые положения получили поддержку профессиональных сообществ в ходе Российско-Африканского сырьевого диалога. В настоящее время документ проходит этап экспертного обсуждения и региональной апробации с участием профессиональных инженерных организаций Кении, Нигерии и стран Южной Африки.