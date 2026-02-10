Россия открыта к тем, кто уважает международное право, заявила Захарова

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия всегда готова к нормальному диалогу со странами, которые следуют международному праву, уважению, а также взаимной заинтересованности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.

"Мы всегда готовы к нормальному диалогу с теми, кто исповедует понятные законы, международное право... кто не чужд таким понятиям, как взаимное уважение, да и вообще уважение, понимание обоюдной заинтересованности... и так далее", - сказала Захарова.