Россия открыта к тем, кто уважает международное право, заявила Захарова
Россия открыта к тем, кто уважает международное право, заявила Захарова - РИА Новости, 10.02.2026
Россия открыта к тем, кто уважает международное право, заявила Захарова
Россия всегда готова к нормальному диалогу со странами, которые следуют международному праву, уважению, а также взаимной заинтересованности, заявила официальный
2026-02-10T15:35:00+03:00
2026-02-10T15:35:00+03:00
2026-02-10T15:43:00+03:00
мария захарова
россия
россия
Россия открыта к тем, кто уважает международное право, заявила Захарова
Захарова: Россия готова к диалогу со странами, соблюдающими международное право
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия всегда готова к нормальному диалогу со странами, которые следуют международному праву, уважению, а также взаимной заинтересованности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.
"Мы всегда готовы к нормальному диалогу с теми, кто исповедует понятные законы, международное право... кто не чужд таким понятиям, как взаимное уважение, да и вообще уважение, понимание обоюдной заинтересованности... и так далее", - сказала Захарова.
