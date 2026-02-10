Рейтинг@Mail.ru
Россия открыта к тем, кто уважает международное право, заявила Захарова - РИА Новости, 10.02.2026
15:35 10.02.2026 (обновлено: 15:43 10.02.2026)
Россия открыта к тем, кто уважает международное право, заявила Захарова
Россия открыта к тем, кто уважает международное право, заявила Захарова - РИА Новости, 10.02.2026
Россия открыта к тем, кто уважает международное право, заявила Захарова
Россия всегда готова к нормальному диалогу со странами, которые следуют международному праву, уважению, а также взаимной заинтересованности, заявила официальный РИА Новости, 10.02.2026
2026
Россия открыта к тем, кто уважает международное право, заявила Захарова

Захарова: Россия готова к диалогу со странами, соблюдающими международное право

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия всегда готова к нормальному диалогу со странами, которые следуют международному праву, уважению, а также взаимной заинтересованности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.
"Мы всегда готовы к нормальному диалогу с теми, кто исповедует понятные законы, международное право... кто не чужд таким понятиям, как взаимное уважение, да и вообще уважение, понимание обоюдной заинтересованности... и так далее", - сказала Захарова.
Прямая трансляция интервью ведется в социальных сетях РИА Новости.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Россия создает еще одно оружие мягкой силы
Вчера, 08:00
 
