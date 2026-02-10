Первый в России туроператор прошел сертификацию на детский туризм

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Первый в России туроператор подтвердил соответствие услуг требованиям для детского туризма, сертификацию прошла компания из Ульяновска, рассказали РИА Новости в Роскачестве.

"Туроператор "СимбирСити" из Ульяновска первым в России прошел добровольную сертификацию по стандартам детского туризма", - рассказали в организации.

Уточняется, что орган по сертификации "Роскачество-Туризм" подтвердил соответствие услуг туроператора ряду национальных стандартов, в том числе на детский туризм.

"Сертификация подтвердила, что услуги туроператора соответствуют расширенным критериям безопасности, сервиса и организационной культуры, квалификации персонала, медицинского обеспечения, транспортной логистики, педагогической насыщенности программ и прозрачности взаимодействия с родителями", - добавили в Роскачестве

По словам руководителя органа "Роскачество-Туризм" Александры Шершнёвой, которые приводит пресс-служба, детский туризм требует особого подхода, здесь недостаточно просто соответствовать базовым требованиям.