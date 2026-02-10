https://ria.ru/20260210/roskachestvo-2073359024.html
Первый в России туроператор прошел сертификацию на детский туризм
Первый в России туроператор подтвердил соответствие услуг требованиям для детского туризма, сертификацию прошла компания из Ульяновска, рассказали РИА Новости в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Первый в России туроператор подтвердил соответствие услуг требованиям для детского туризма, сертификацию прошла компания из Ульяновска, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Туроператор "СимбирСити" из Ульяновска
первым в России
прошел добровольную сертификацию по стандартам детского туризма", - рассказали в организации.
Уточняется, что орган по сертификации "Роскачество-Туризм" подтвердил соответствие услуг туроператора ряду национальных стандартов, в том числе на детский туризм.
"Сертификация подтвердила, что услуги туроператора соответствуют расширенным критериям безопасности, сервиса и организационной культуры, квалификации персонала, медицинского обеспечения, транспортной логистики, педагогической насыщенности программ и прозрачности взаимодействия с родителями", - добавили в Роскачестве
.
По словам руководителя органа "Роскачество-Туризм" Александры Шершнёвой, которые приводит пресс-служба, детский туризм требует особого подхода, здесь недостаточно просто соответствовать базовым требованиям.
"Мы впервые применили расширенную методологию оценки, учитывающую все аспекты безопасности и педагогической ценности детского отдыха", - подчеркнула она.