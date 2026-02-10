Рейтинг@Mail.ru
Первый в России туроператор прошел сертификацию на детский туризм
Туризм
 
08:51 10.02.2026
Первый в России туроператор прошел сертификацию на детский туризм
Первый в России туроператор прошел сертификацию на детский туризм - РИА Новости, 10.02.2026
Первый в России туроператор прошел сертификацию на детский туризм
Первый в России туроператор подтвердил соответствие услуг требованиям для детского туризма, сертификацию прошла компания из Ульяновска, рассказали РИА Новости в РИА Новости, 10.02.2026
россия, ульяновск, роскачество, туризм
Россия, Ульяновск, Роскачество, Туризм, Туризм
Первый в России туроператор прошел сертификацию на детский туризм

Туроператор из Ульяновска первым в России прошел сертификацию на детский туризм

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Первый в России туроператор подтвердил соответствие услуг требованиям для детского туризма, сертификацию прошла компания из Ульяновска, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Туроператор "СимбирСити" из Ульяновска первым в России прошел добровольную сертификацию по стандартам детского туризма", - рассказали в организации.
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Собянин рассказал, сколько туристов посетили Москву в 2025 году
Вчера, 14:09
Уточняется, что орган по сертификации "Роскачество-Туризм" подтвердил соответствие услуг туроператора ряду национальных стандартов, в том числе на детский туризм.
"Сертификация подтвердила, что услуги туроператора соответствуют расширенным критериям безопасности, сервиса и организационной культуры, квалификации персонала, медицинского обеспечения, транспортной логистики, педагогической насыщенности программ и прозрачности взаимодействия с родителями", - добавили в Роскачестве.
По словам руководителя органа "Роскачество-Туризм" Александры Шершнёвой, которые приводит пресс-служба, детский туризм требует особого подхода, здесь недостаточно просто соответствовать базовым требованиям.
"Мы впервые применили расширенную методологию оценки, учитывающую все аспекты безопасности и педагогической ценности детского отдыха", - подчеркнула она.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Эксперты рассказали, как не попасться мошенникам при выборе турагентства
14 января, 09:29
 
Туризм Россия Ульяновск Роскачество
 
 
