Роналду пропустит матч "Аль-Насра" с чемпионом Туркмении

АШХАБАД, 10 фев – РИА Новости. Пятикратный обладатель "Золотого мяча", португальский нападающий Криштиану Роналду не вошел в заявку "Аль-Насра" на матч 1/8 финала Второй Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола (АФК) против туркменского "Аркадага", сообщил главный тренер "Аль-Насра" Жорже Жезуш.

Матч между "Аркадагом" и "Аль-Насром" состоится 11 февраля в 20:45 мск на Олимпийском стадионе в Ашхабаде, вмещающем 45 тысяч зрителей. Ответный матч запланирован на 18 февраля в Эр-Рияде.