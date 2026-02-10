Рейтинг@Mail.ru
Роналду пропустит матч "Аль-Насра" с чемпионом Туркмении
Футбол
 
21:13 10.02.2026
Роналду пропустит матч "Аль-Насра" с чемпионом Туркмении
Роналду пропустит матч "Аль-Насра" с чемпионом Туркмении
Роналду пропустит матч "Аль-Насра" с чемпионом Туркмении
Пятикратный обладатель "Золотого мяча", португальский нападающий Криштиану Роналду не вошел в заявку "Аль-Насра" на матч 1/8 финала Второй Лиги чемпионов
футбол
спорт
ашхабад
туркмения
россия
жорже жезуш
жоау феликс
иван волынкин
ашхабад
туркмения
россия
спорт, ашхабад, туркмения, россия, жорже жезуш, жоау феликс, иван волынкин
Футбол, Спорт, Ашхабад, Туркмения, Россия, Жорже Жезуш, Жоау Феликс, Иван Волынкин
Роналду пропустит матч "Аль-Насра" с чемпионом Туркмении

Роналду не вошел в заявку "Аль-Насра" на матч Второй Лиги чемпионов АФК

© Соцсети футболистаКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Соцсети футболиста
Криштиану Роналду. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
АШХАБАД, 10 фев – РИА Новости. Пятикратный обладатель "Золотого мяча", португальский нападающий Криштиану Роналду не вошел в заявку "Аль-Насра" на матч 1/8 финала Второй Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола (АФК) против туркменского "Аркадага", сообщил главный тренер "Аль-Насра" Жорже Жезуш.
Помимо Роналду, в Туркмению не приехали и другие звезды клуба, в том числе чемпион Африки в составе сборной Сенегала Садио Мане, португальский полузащитник Жоан Феликс, француз Кингсли Коман и другие.
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Роналду прекратил бойкот, сообщили СМИ
9 февраля, 20:12
"Криштиану не приехал сегодня на этот матч, но это не впервые. Обычно на выездных играх за пределами Саудовской Аравии он не выходит на поле. Мы должны беречь силы игроков для матчей нашего чемпионата", — заявил журналистам португальский специалист.
Роналду является рекордсменом по количеству голов в мировом футболе (961). Он представляет "Аль-Наср" с 2023 года и за это время забил 111 мячей в 127 матчах.
Ранее сообщалось, что Ашхабад готовился к приезду португальской звезды на самом высоком уровне. Центральные улицы столицы украсили билбордами и декоративными инсталляциями с изображениями талисмана туркменской команды - алабая в футбольной форме с мячом.
Матч между "Аркадагом" и "Аль-Насром" состоится 11 февраля в 20:45 мск на Олимпийском стадионе в Ашхабаде, вмещающем 45 тысяч зрителей. Ответный матч запланирован на 18 февраля в Эр-Рияде.
Как сообщал ранее посол России в Туркмении Иван Волынкин, посетить матч планируют более 100 человек из посольства РФ в Ашхабаде.​​​​​​​​​​​​​​​​
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Фанаты "Аль-Насра" устроили акцию в поддержку Роналду на матче
6 февраля, 22:54
 
ФутболСпортАшхабадТуркменияРоссияЖорже ЖезушЖоау ФеликсИван Волынкин
 
Матч-центр
 
