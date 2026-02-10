Рейтинг@Mail.ru
Муфтий рассказал, когда начнется священный месяц Рамадан
Религия
 
12:38 10.02.2026
Муфтий рассказал, когда начнется священный месяц Рамадан
Пост во время священного для мусульман месяца Рамадан начнется в 2026 году 18 февраля на закате, и продлится до 19 марта включительно, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2026
2026
религия
Муфтий рассказал, когда начнется священный месяц Рамадан

© РИА Новости / Евгений БиятовЧетки в руках верующего на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети
© РИА Новости / Евгений Биятов
Четки в руках верующего на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Пост во время священного для мусульман месяца Рамадан начнется в 2026 году 18 февраля на закате, и продлится до 19 марта включительно, сообщил РИА Новости председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Московской области муфтий Рушан Аббясов.
"Рамадан в 2026 году наступит с заходом солнца 18 февраля. В этот же вечер после пятой молитвы совершается первый таравих-намаз. Первый день обязательного поста — 19 февраля, последний день поста — 19 марта", – сказал муфтий.
Месяц Рамадан, во время которого пророку Мухаммеду был ниспослан Коран, считается в исламе священным. Ежегодный пост во время него обязателен для мусульман. Во время него от рассвета и до заката солнца запрещается пить и принимать пищу. Пост заканчивается Ураза-байрамом, или "Праздником разговения" (по-арабски – Ид-аль-Фитр).
