Муфтий рассказал, когда начнется священный месяц Рамадан

Четки в руках верующего на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Пост во время священного для мусульман месяца Рамадан начнется в 2026 году 18 февраля на закате, и продлится до 19 марта включительно, сообщил РИА Новости председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Московской области муфтий Рушан Аббясов.

"Рамадан в 2026 году наступит с заходом солнца 18 февраля. В этот же вечер после пятой молитвы совершается первый таравих-намаз. Первый день обязательного поста — 19 февраля, последний день поста — 19 марта", – сказал муфтий.