Президенты России и ЮАР обменялись мнениями по ситуации в мире - РИА Новости, 10.02.2026
14:40 10.02.2026
Президенты России и ЮАР обменялись мнениями по ситуации в мире
Президенты России и ЮАР обменялись мнениями по ситуации в мире
россия, юар, владимир путин, сирил рамафоса, брикс, политика
Россия, ЮАР, Владимир Путин, Сирил Рамафоса, БРИКС, Политика
Президенты России и ЮАР обменялись мнениями по ситуации в мире

Путин и Рамафоса отметили важность продолжения координации подходов России и ЮАР

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоза
Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоза - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоза. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса отметили важность продолжения координации подходов России и ЮАР, в том числе в рамках "Группы двадцати" и БРИКС, сообщила пресс-служба Кремля.
«
"При обмене мнениями по актуальной международной повестке дня отмечена важность продолжения координации подходов России и ЮАР, в том числе в рамках "Группы двадцати" и БРИКС", - говорится в сообщении.
РоссияЮАРВладимир ПутинСирил РамафосаБРИКСПолитика
 
 
