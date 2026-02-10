https://ria.ru/20260210/putin-2073452388.html
Президенты России и ЮАР обменялись мнениями по ситуации в мире
Президенты России и ЮАР обменялись мнениями по ситуации в мире
Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса отметили важность продолжения координации подходов России и ЮАР, в том числе в рамках "Группы... РИА Новости, 10.02.2026
Президенты России и ЮАР обменялись мнениями по ситуации в мире
Путин и Рамафоса отметили важность продолжения координации подходов России и ЮАР