Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР
Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 10.02.2026
Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР
