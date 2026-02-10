Рейтинг@Mail.ru
Голикова рассказала Путину, как изменится система здравоохранения
14:06 10.02.2026 (обновлено: 16:04 10.02.2026)
Голикова рассказала Путину, как изменится система здравоохранения
Голикова рассказала Путину, как изменится система здравоохранения - РИА Новости, 10.02.2026
Голикова рассказала Путину, как изменится система здравоохранения
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала Владимиру Путину об успехах в борьбе со смертельными заболеваниями и планах по улучшению системы оказания медицинской... РИА Новости, 10.02.2026
Путин принял с докладом вице-премьера Голикову
Вопросы здравоохранения занимают ключевое место в социальной политике России, заявил Путин. Президент принял с докладом вице-премьера Голикову.
Татьяна Голикова, Владимир Путин
Россия, Мытищи, Татьяна Голикова, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Общество
Голикова рассказала Путину, как изменится система здравоохранения

Путин принял в Кремле Голикову с докладом

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала Владимиру Путину об успехах в борьбе со смертельными заболеваниями и планах по улучшению системы оказания медицинской помощи.
"Мы видим серьезное снижение смертности от туберкулеза, мы его, считай, победили уже", — сказала она во время встречи в Кремле.
Лаборатория ФМБА России - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В России началось создание вакцины от колоректального рака
9 февраля, 15:44
Кроме того, люди все меньше умирают от рака и ВИЧ.
Для модернизации системы здравоохранения в стране реализуются три национальных проекта: "Продолжительная и активная жизнь", "Семья" и "Новые технологии сбережения здоровья". Последний подразумевает подготовку новых клинических баз, разработку лекарств и специальных изделий.
"Все это связано, безусловно, с обеспечением качества и доступности медицинской помощи", — отметила вице-премьер.
Проверка слухового аппарата - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
В Подмосковье разработали первый в России беспроводной слуховой аппарат
Вчера, 11:51
Также продолжается улучшение первичного звена здравоохранения: появляются новые объекты, привлекается персонал. В прошлом году удалось увеличить объем социальных выплат работникам: он вырос почти на 28%.
"Сложная работа, вы знаете, это каждый раз звучит на ваших встречах с губернаторами, вы всегда задаете вопрос по обеспеченности кадрами медицинских организаций", — добавила Голикова.
Модернизируется и система оплаты труда: в программе зафиксировали обязательную норму по доле оклада на уровне 50%.
Врач держит стетоскоп - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Среднемесячная зарплата врачей в сфере ОМС выросла на 12,1 процента
28 января, 10:47
 
РоссияМытищиТатьяна ГоликоваВладимир ПутинДмитрий ПесковОбщество
 
 
