Голикова рассказала Путину, как изменится система здравоохранения
Голикова рассказала Путину, как изменится система здравоохранения - РИА Новости, 10.02.2026
Голикова рассказала Путину, как изменится система здравоохранения
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала Владимиру Путину об успехах в борьбе со смертельными заболеваниями и планах по улучшению системы оказания медицинской... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T14:06:00+03:00
2026-02-10T14:06:00+03:00
2026-02-10T16:04:00+03:00
Путин принял с докладом вице-премьера Голикову
Вопросы здравоохранения занимают ключевое место в социальной политике России, заявил Путин. Президент принял с докладом вице-премьера Голикову.
Путин принял в Кремле Голикову с докладом
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала Владимиру Путину об успехах в борьбе со смертельными заболеваниями и планах по улучшению системы оказания медицинской помощи.
"Мы видим серьезное снижение смертности от туберкулеза, мы его, считай, победили уже", — сказала она во время встречи в Кремле.
Кроме того, люди все меньше умирают от рака и ВИЧ.
Для модернизации системы здравоохранения в стране реализуются три национальных проекта: "Продолжительная и активная жизнь", "Семья" и "Новые технологии сбережения здоровья". Последний подразумевает подготовку новых клинических баз, разработку лекарств и специальных изделий.
"Все это связано, безусловно, с обеспечением качества и доступности медицинской помощи", — отметила вице-премьер.
Также продолжается улучшение первичного звена здравоохранения: появляются новые объекты, привлекается персонал. В прошлом году удалось увеличить объем социальных выплат работникам: он вырос почти на 28%.
"Сложная работа, вы знаете, это каждый раз звучит на ваших встречах с губернаторами, вы всегда задаете вопрос по обеспеченности кадрами медицинских организаций", — добавила Голикова
.
Модернизируется и система оплаты труда: в программе зафиксировали обязательную норму по доле оклада на уровне 50%.