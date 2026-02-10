Голикова рассказала Путину, как изменится система здравоохранения

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала Владимиру Путину об успехах в борьбе со смертельными заболеваниями и планах по улучшению системы оказания медицинской помощи.

"Мы видим серьезное снижение смертности от туберкулеза, мы его, считай, победили уже", — сказала она во время встречи в Кремле.

Кроме того, люди все меньше умирают от рака и ВИЧ.

Для модернизации системы здравоохранения в стране реализуются три национальных проекта: "Продолжительная и активная жизнь", "Семья" и "Новые технологии сбережения здоровья". Последний подразумевает подготовку новых клинических баз, разработку лекарств и специальных изделий.

"Все это связано, безусловно, с обеспечением качества и доступности медицинской помощи", — отметила вице-премьер.

Также продолжается улучшение первичного звена здравоохранения : появляются новые объекты, привлекается персонал. В прошлом году удалось увеличить объем социальных выплат работникам: он вырос почти на 28%.

"Сложная работа, вы знаете, это каждый раз звучит на ваших встречах с губернаторами, вы всегда задаете вопрос по обеспеченности кадрами медицинских организаций", — добавила Голикова