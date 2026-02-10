Путин очень точно чувствует запрос общества, заявил Кириенко

"Культуру управления всегда поддерживает коллектив, носитель этой культуры, но меняет эту культуру всегда только первое лицо, по-другому не бывает, всегда меняется сверху вниз волей первого лица. Поэтому изменения культуры управления, на мой взгляд, это безусловно решение президента России Владимира Владимировича Путина, который очень точно чувствует запрос общества", - сказал он.