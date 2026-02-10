Рейтинг@Mail.ru
Путин очень точно чувствует запрос общества, заявил Кириенко
10.02.2026
Путин очень точно чувствует запрос общества, заявил Кириенко
Путин очень точно чувствует запрос общества, заявил Кириенко
Президент РФ Владимир Путин очень тонко чувствует запрос общества, благодаря чему произошли фундаментальные изменения в культуре управления в стране, заявил...
2026
Путин очень точно чувствует запрос общества, заявил Кириенко

Кириенко: благодаря Путину произошли изменения в культуре управления в России

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин очень тонко чувствует запрос общества, благодаря чему произошли фундаментальные изменения в культуре управления в стране, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
Кириенко на пленарной сессии "Госуправление XXI века: между скоростью и смыслом" международного конгресса государственного управления отметил, что в России благодаря решениям Путина произошли фундаментальные изменения в системе государственного управления.
"Культуру управления всегда поддерживает коллектив, носитель этой культуры, но меняет эту культуру всегда только первое лицо, по-другому не бывает, всегда меняется сверху вниз волей первого лица. Поэтому изменения культуры управления, на мой взгляд, это безусловно решение президента России Владимира Владимировича Путина, который очень точно чувствует запрос общества", - сказал он.
Первый замруководителя администрации президента РФ среди изменений в культуре управления назвал проведение в России открытых конкурсов управленцев, появление системы кадровых резервов, школ губернаторов и мэров.
