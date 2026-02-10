https://ria.ru/20260210/putin-2073394604.html
Путин очень точно чувствует запрос общества, заявил Кириенко
Путин очень точно чувствует запрос общества, заявил Кириенко - РИА Новости, 10.02.2026
Путин очень точно чувствует запрос общества, заявил Кириенко
Президент РФ Владимир Путин очень тонко чувствует запрос общества, благодаря чему произошли фундаментальные изменения в культуре управления в стране, заявил... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T11:14:00+03:00
2026-02-10T11:14:00+03:00
2026-02-10T11:14:00+03:00
политика
россия
владимир путин
сергей кириенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069386723_0:0:3029:1704_1920x0_80_0_0_8d6b9d662321e1c5b197c42766658ec2.jpg
https://ria.ru/20260210/kirienko-2073394037.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, сергей кириенко
Политика, Россия, Владимир Путин, Сергей Кириенко
Путин очень точно чувствует запрос общества, заявил Кириенко
Кириенко: благодаря Путину произошли изменения в культуре управления в России
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин очень тонко чувствует запрос общества, благодаря чему произошли фундаментальные изменения в культуре управления в стране, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
Кириенко
на пленарной сессии "Госуправление XXI века: между скоростью и смыслом" международного конгресса государственного управления отметил, что в России
благодаря решениям Путина
произошли фундаментальные изменения в системе государственного управления.
"Культуру управления всегда поддерживает коллектив, носитель этой культуры, но меняет эту культуру всегда только первое лицо, по-другому не бывает, всегда меняется сверху вниз волей первого лица. Поэтому изменения культуры управления, на мой взгляд, это безусловно решение президента России Владимира Владимировича Путина, который очень точно чувствует запрос общества", - сказал он.
Первый замруководителя администрации президента РФ среди изменений в культуре управления назвал проведение в России открытых конкурсов управленцев, появление системы кадровых резервов, школ губернаторов и мэров.