"Не хватает": глава Ломбардии высказался об отсутствии россиян на Олимпиаде
Президент итальянской области Ломбардия, где проходит часть соревнований на Зимней Олимпиаде, заявил РИА Новости, что городам, принимающим Игры, не хватает... РИА Новости Спорт, 10.02.2026
