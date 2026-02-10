Рейтинг@Mail.ru
"Не хватает": глава Ломбардии высказался об отсутствии россиян на Олимпиаде
13:01 10.02.2026 (обновлено: 13:54 10.02.2026)
"Не хватает": глава Ломбардии высказался об отсутствии россиян на Олимпиаде
"Не хватает": глава Ломбардии высказался об отсутствии россиян на Олимпиаде
Президент итальянской области Ломбардия, где проходит часть соревнований на Зимней Олимпиаде, заявил РИА Новости, что городам, принимающим Игры, не хватает... РИА Новости Спорт, 10.02.2026
ломбардия, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026, вокруг спорта, спорт
Ломбардия, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026, Вокруг спорта, Спорт
"Не хватает": глава Ломбардии высказался об отсутствии россиян на Олимпиаде

Глава Ломбардии Фонтана: на Олимпиаде не хватает российских болельщиков

Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии. Архивное фото
МИЛАН, 10 фев – РИА Новости. Президент итальянской области Ломбардия, где проходит часть соревнований на Зимней Олимпиаде, заявил РИА Новости, что городам, принимающим Игры, не хватает российских туристов и болельщиков.
"Всегда, когда какой-то страны не хватает, мы чувствуем ее отсутствие", - заявил Аттилио Фонтана, утвердительно отвечая на вопрос, ощущается ли отсутствие Россиян в Ломбардии.
Говоря о участии спортсменов из России под нейтральным флагом, он сказал: "Этот вопрос нужно задать МОК, а не мне".
Ранее американская газета New York Times предположила, что российский спорт близок к возвращению на мировую арену. Отмечается, что журналисты издания пришли к такому мнению после того, как на заседании Международного олимпийского комитета (МОК) в Милане перед началом зимней Олимпиады члены организации выразили готовность приветствовать возвращение России к участию в основных соревнованиях.
Золотая медаль зимних Олимпийских игр 2026
Васильев предложил оргкомитету Олимпиады класть тюбик клея вместе с медалью
9 февраля, 20:09
Ломбардия Международный олимпийский комитет (МОК) Зимние Олимпийские игры 2026 Вокруг спорта Спорт
 
