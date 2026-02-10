Российского шорт-трекиста дисквалифицировали в квалификации на Олимпиаде

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российский шорт-трекист Иван Посашков был дисквалифицирован в квалификации и не сумел выйти в четвертьфинал на дистанции 1000 метров на Олимпийских играх в Италии.

В четвертьфинал выходят по два лучших спортсмена из каждого забега, а также четверо лучших по времени, которые заняли третье место. Забеги 1/4 финала состоятся в четверг.