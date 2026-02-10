Рейтинг@Mail.ru
Российского шорт-трекиста дисквалифицировали в квалификации на Олимпиаде
13:46 10.02.2026 (обновлено: 13:52 10.02.2026)
Российского шорт-трекиста дисквалифицировали в квалификации на Олимпиаде
Российского шорт-трекиста дисквалифицировали в квалификации на Олимпиаде
спорт
конькобежный спорт
зимние олимпийские игры 2026
олимпийские игры
спорт, конькобежный спорт, зимние олимпийские игры 2026, олимпийские игры
Спорт, Конькобежный спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Олимпийские игры
Российского шорт-трекиста дисквалифицировали в квалификации на Олимпиаде

Российского шорт-трекиста Посашкова дисквалифицировали в квалификации на 1000 м

© Фото : Telegram-канал Союза конькобежцев РоссииРоссийский шорт-трекист Иван Посашков
Российский шорт-трекист Иван Посашков - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото : Telegram-канал Союза конькобежцев России
Российский шорт-трекист Иван Посашков . Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российский шорт-трекист Иван Посашков был дисквалифицирован в квалификации и не сумел выйти в четвертьфинал на дистанции 1000 метров на Олимпийских играх в Италии.
В седьмом квалификационном забеге он стал четвертым. Победителем забега стал нидерландец Йенс Ван'т Ваут (1.25,237). По ходу соревнований Посашков толкнул занявшего третье место представителя Китая Линь Сяоцзюня (1.26,314). За это нарушение россиянин был дисквалифицирован, а китайца допустили в следующий раунд.
В четвертьфинал выходят по два лучших спортсмена из каждого забега, а также четверо лучших по времени, которые заняли третье место. Забеги 1/4 финала состоятся в четверг.
Ранее во вторник российская шорт-трекистка Алена Крылова упала в квалификации и не смогла выйти в четвертьфинал на дистанции 500 метров.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Крылова упала в квалификации шорт-трека на Олимпиаде
10 февраля, 13:02
 
Спорт Конькобежный спорт Зимние Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры
 
