Российского шорт-трекиста дисквалифицировали в квалификации на Олимпиаде

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российский шорт-трекист Иван Посашков был дисквалифицирован в квалификации и не сумел выйти в четвертьфинал на дистанции 1000 метров на Олимпийских играх в Италии.
В седьмом квалификационном забеге он стал четвертым. Победителем забега стал нидерландец Йенс Ван'т Ваут (1.25,237). По ходу соревнований Посашков толкнул занявшего третье место представителя Китая Линь Сяоцзюня (1.26,314). За это нарушение россиянин был дисквалифицирован, а китайца допустили в следующий раунд.
В четвертьфинал выходят по два лучших спортсмена из каждого забега, а также четверо лучших по времени, которые заняли третье место. Забеги 1/4 финала состоятся в четверг.
Ранее во вторник российская шорт-трекистка Алена Крылова упала в квалификации и не смогла выйти в четвертьфинал на дистанции 500 метров.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
