https://ria.ru/20260210/posadka-2073434430.html
Следователи изучают обстоятельства вынужденной посадки самолета в "Пулково"
Следователи изучают обстоятельства вынужденной посадки самолета в "Пулково" - РИА Новости, 10.02.2026
Следователи изучают обстоятельства вынужденной посадки самолета в "Пулково"
Следователи устанавливают обстоятельства вынужденной посадки самолета в петербургском аэропорту "Пулково", сообщила во вторник пресс-служба Западного... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T13:44:00+03:00
2026-02-10T13:44:00+03:00
2026-02-10T16:56:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
калининград
пулково (аэропорт)
следственный комитет россии (ск рф)
уральские авиалинии
airbus a320
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156007/47/1560074759_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b263542260eae915780995dde66c8926.jpg
https://ria.ru/20260129/posadka-2070888363.html
россия
санкт-петербург
калининград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156007/47/1560074759_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2c743aea27c34f8a03353b80cf98bbc9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, санкт-петербург, калининград, пулково (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф), уральские авиалинии, airbus a320
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Калининград, Пулково (аэропорт), Следственный комитет России (СК РФ), Уральские авиалинии, Airbus A320
Следователи изучают обстоятельства вынужденной посадки самолета в "Пулково"
СК устанавливает обстоятельства вынужденной посадки самолета в "Пулково"