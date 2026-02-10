Рейтинг@Mail.ru
Следователи изучают обстоятельства вынужденной посадки самолета в "Пулково" - РИА Новости, 10.02.2026
13:44 10.02.2026 (обновлено: 16:56 10.02.2026)
Следователи изучают обстоятельства вынужденной посадки самолета в "Пулково"
Следователи изучают обстоятельства вынужденной посадки самолета в "Пулково"
происшествия
россия
санкт-петербург
калининград
пулково (аэропорт)
следственный комитет россии (ск рф)
уральские авиалинии
airbus a320
происшествия, россия, санкт-петербург, калининград, пулково (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф), уральские авиалинии, airbus a320
Следователи изучают обстоятельства вынужденной посадки самолета в "Пулково"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320 "Уральских авиалиний" в аэропорту Пулково
Самолет Airbus A320 "Уральских авиалиний" в аэропорту Пулково. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства вынужденной посадки самолета в петербургском аэропорту "Пулково", сообщила во вторник пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Самолет Airbus A320 "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Калининград, вернулся в аэропорт вылета в связи с индикацией о неубранном шасси, сообщила пресс-служба авиаперевозчика во вторник. Посадка прошла благополучно, пассажиров временно разместили в терминале аэропорта.
"Следователи устанавливают обстоятельства вынужденной посадки воздушного судна в аэропорту Пулково... Предварительная причина вынужденной посадки - неубранные шасси", – говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Минтранс рассказал о правах россиян при посадке на запасном аэродроме
