"Закат карьеры": Пономарева расстроил уход Чалова из ЦСКА

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Российский футболист Федор Чалов несколько лет назад напрасно покинул московский ЦСКА, и переход игрока из греческого ПАОКа в турецкий "Кайсериспор" свидетельствует о близости заката его карьеры, заявил РИА Новости экс-защитник столичной команды и сборной СССР Владимир Пономарев.