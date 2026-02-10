"Закат карьеры": Пономарева расстроил уход Чалова из ЦСКА

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Российский футболист Федор Чалов несколько лет назад напрасно покинул московский ЦСКА, и переход игрока из греческого ПАОКа в турецкий "Кайсериспор" свидетельствует о близости заката его карьеры, заявил РИА Новости экс-защитник столичной команды и сборной СССР Владимир Пономарев.
"Кайсериспор" в понедельник дома уступил со счетом "Коджаелиспору" в матче 21-го тура чемпионата Турции. Чалов дебютировал в команде, вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 68-й минуте. Нападающий перешел в турецкий клуб 4 февраля из ПАОКа на правах аренды до лета 2026 года. В Грецию Чалов уехал из ЦСКА в августе 2024 года.
«
"Я Федору соболезную, честно говоря. Куда он нырнул, зачем? Он же немного поиграл в Швейцарии, в Европе на него никто внимания не обратил, так сделай выводы. Возвращайся в ЦСКА и там продолжай свою карьеру, больше ты никому не нужен. Нет, рванул дальше в Грецию, а теперь его отдали в аренду в самую худшую команду турецкой лиги. Вот до чего докатился наш форвард и вот что он из себя представляет. Я всегда говорил: никакой он не форвард. Форвард - это тот футболист, который может взять игру на себя и как-то пробиться в штрафную площадку", - сказал Пономарев.
"А он забивал мячи в основном только на ошибках противников и за счет пенальти. Ничего интересного в нем нет: стартовой скорости нет, дистанционной нет, дриблинга нет. Поэтому это уже почти закат его карьеры. Конечно, он заработал большие деньги и его семья сейчас в порядке. Ему обижаться не приходится, и он всем доволен. Но Чалов больше нигде, даже в нашей РПЛ, играть не будет. А в ЦСКА он вообще не нужен. Я несколько лет назад ему говорил: ты только никуда не дергайся, у тебя есть лишь одна команда – армейская. Нет, полез в Швейцарию, он думал, что в Европе его заметят", - добавил собеседник агентства.