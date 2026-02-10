Рейтинг@Mail.ru
"Закат карьеры": Пономарева расстроил уход Чалова из ЦСКА - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:46 10.02.2026 (обновлено: 12:49 10.02.2026)
https://ria.ru/20260210/ponomarev-2073422576.html
"Закат карьеры": Пономарева расстроил уход Чалова из ЦСКА
"Закат карьеры": Пономарева расстроил уход Чалова из ЦСКА - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
"Закат карьеры": Пономарева расстроил уход Чалова из ЦСКА
Российский футболист Федор Чалов несколько лет назад напрасно покинул московский ЦСКА, и переход игрока из греческого ПАОКа в турецкий "Кайсериспор"... РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026-02-10T12:46:00+03:00
2026-02-10T12:49:00+03:00
футбол
спорт
греция
швейцария
европа
федор чалов
кайсериспор
владимир пономарев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072437166_0:304:959:843_1920x0_80_0_0_4ff7667fe8ebac3a3870061235166d5b.jpg
https://ria.ru/20260205/chalov-2072436615.html
греция
швейцария
европа
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072437166_0:214:959:933_1920x0_80_0_0_da79dcdf6f8df773bffead7cfe52c2cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, греция, швейцария, европа, федор чалов, кайсериспор, владимир пономарев, российская премьер-лига (рпл), пфк цска
Футбол, Спорт, Греция, Швейцария, Европа, Федор Чалов, Кайсериспор, Владимир Пономарев, Российская премьер-лига (РПЛ), ПФК ЦСКА
"Закат карьеры": Пономарева расстроил уход Чалова из ЦСКА

Экс-защитник ЦСКА Пономарев раскритиковал уход Чалова из ЦСКА

© Telegram-канал футболистаФедор Чалов
Федор Чалов - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Telegram-канал футболиста
Федор Чалов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Российский футболист Федор Чалов несколько лет назад напрасно покинул московский ЦСКА, и переход игрока из греческого ПАОКа в турецкий "Кайсериспор" свидетельствует о близости заката его карьеры, заявил РИА Новости экс-защитник столичной команды и сборной СССР Владимир Пономарев.
"Кайсериспор" в понедельник дома уступил со счетом "Коджаелиспору" в матче 21-го тура чемпионата Турции. Чалов дебютировал в команде, вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 68-й минуте. Нападающий перешел в турецкий клуб 4 февраля из ПАОКа на правах аренды до лета 2026 года. В Грецию Чалов уехал из ЦСКА в августе 2024 года.
«
"Я Федору соболезную, честно говоря. Куда он нырнул, зачем? Он же немного поиграл в Швейцарии, в Европе на него никто внимания не обратил, так сделай выводы. Возвращайся в ЦСКА и там продолжай свою карьеру, больше ты никому не нужен. Нет, рванул дальше в Грецию, а теперь его отдали в аренду в самую худшую команду турецкой лиги. Вот до чего докатился наш форвард и вот что он из себя представляет. Я всегда говорил: никакой он не форвард. Форвард - это тот футболист, который может взять игру на себя и как-то пробиться в штрафную площадку", - сказал Пономарев.
"А он забивал мячи в основном только на ошибках противников и за счет пенальти. Ничего интересного в нем нет: стартовой скорости нет, дистанционной нет, дриблинга нет. Поэтому это уже почти закат его карьеры. Конечно, он заработал большие деньги и его семья сейчас в порядке. Ему обижаться не приходится, и он всем доволен. Но Чалов больше нигде, даже в нашей РПЛ, играть не будет. А в ЦСКА он вообще не нужен. Я несколько лет назад ему говорил: ты только никуда не дергайся, у тебя есть лишь одна команда – армейская. Нет, полез в Швейцарию, он думал, что в Европе его заметят", - добавил собеседник агентства.
Федор Чалов - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
"Готов к новому вызову": Чалов высказался о переходе в "Кайсериспор"
5 февраля, 13:00
 
ФутболСпортГрецияШвейцарияЕвропаФедор ЧаловКайсериспорВладимир ПономаревРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)ПФК ЦСКА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Трактор
    5
    6
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Адмирал
    Авангард
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    367
    645
  • Теннис
    Завершен
    Х. Хуркач
    А. Бублик
    765
    677
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Э. Свитолина
    66
    43
  • Хоккей
    Завершен
    Словакия
    Финляндия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Фулхэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Брайтон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Бернли
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Лацио
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    РБ Лейпциг
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала