Гонщик "Формулы-1" попал в аварию в Сан-Марино
Гонщик "Формулы-1" попал в аварию в Сан-Марино
Итальянский пилот "Формулы-1" Кими Антонелли попал в ДТП в Сан-Марино, сообщает Motorsport со ссылкой на заявление "Мерседеса". РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026-02-10T13:21:00+03:00
2026-02-10T13:21:00+03:00
2026-02-10T13:30:00+03:00
