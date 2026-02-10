Гонщик "Формулы-1" попал в аварию в Сан-Марино

Рейтинг@Mail.ru
Формула-1
 
13:21 10.02.2026 (обновлено: 13:30 10.02.2026)
Итальянский пилот "Формулы-1" Кими Антонелли попал в ДТП в Сан-Марино, сообщает Motorsport со ссылкой на заявление "Мерседеса".
© AP Photo / Luca BrunoИтальянский пилот Андреа Кими Антонелли
Итальянский пилот Андреа Кими Антонелли
© AP Photo / Luca Bruno
Итальянский пилот Андреа Кими Антонелли. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Итальянский пилот "Формулы-1" Кими Антонелли попал в ДТП в Сан-Марино, сообщает Motorsport со ссылкой на заявление "Мерседеса".
"В субботу вечером Кими попал в автомобильную аварию недалеко от своего дома в Сан-Марино. Полиция прибыла на место происшествия после звонка Кими. Его автомобиль был единственным участником аварии, и хотя он получил некоторые повреждения, Кими остался совершенно невредим", - говорится в заявлении его команды.
Как сообщает издание, Антонелли находился за рулем нового "Мерседеса", выпущенного эксклюзивно в 200 экземплярах. Пилот въехал в ограждение. Отмечается, что Антонелли примет участие в тестовых заездах в Бахрейне, которые пройдут 11-13 февраля.
Предстоящий сезон станет вторым в "Формуле-1" для 19-летнего Антонелли. В 2025 году он занял седьмое место в зачете пилотов, набрав 150 очков.
Михаэль Шумахер на Ford Benetton B192 в 1992 году - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Первый болид Шумахера продали на аукционе за 5 миллионов евро
6 февраля, 23:22
 
