https://ria.ru/20260210/pelino-2073424713.html
Пелино стал ассистентом Хартли в "Локомотиве"
Пелино стал ассистентом Хартли в "Локомотиве" - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Пелино стал ассистентом Хартли в "Локомотиве"
Канадец Майк Пелино назначен ассистентом главного тренера ярославского "Локомотива" Боба Хартли, сообщает Telegram-канал клуба Континентальной хоккейной лиги... РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026-02-10T12:59:00+03:00
2026-02-10T12:59:00+03:00
2026-02-10T12:59:00+03:00
хоккей
спорт
майк пелино
боб хартли
локомотив (ярославль)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113733/53/1137335347_0:115:2201:1353_1920x0_80_0_0_2c39e531bff3ede35635c1335e0e0c92.jpg
https://ria.ru/20260209/dinamo-2073189701.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113733/53/1137335347_122:0:2078:1467_1920x0_80_0_0_249571aa63509f9153facea19fb567e7.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, майк пелино, боб хартли, локомотив (ярославль)
Хоккей, Спорт, Майк Пелино, Боб Хартли, Локомотив (Ярославль)
Пелино стал ассистентом Хартли в "Локомотиве"
Пелино вошел в тренерский штаб Хартли в "Локомотиве"