Рейтинг@Mail.ru
Пелино стал ассистентом Хартли в "Локомотиве" - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
12:59 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/pelino-2073424713.html
Пелино стал ассистентом Хартли в "Локомотиве"
Пелино стал ассистентом Хартли в "Локомотиве" - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Пелино стал ассистентом Хартли в "Локомотиве"
Канадец Майк Пелино назначен ассистентом главного тренера ярославского "Локомотива" Боба Хартли, сообщает Telegram-канал клуба Континентальной хоккейной лиги... РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026-02-10T12:59:00+03:00
2026-02-10T12:59:00+03:00
хоккей
спорт
майк пелино
боб хартли
локомотив (ярославль)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113733/53/1137335347_0:115:2201:1353_1920x0_80_0_0_2c39e531bff3ede35635c1335e0e0c92.jpg
https://ria.ru/20260209/dinamo-2073189701.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113733/53/1137335347_122:0:2078:1467_1920x0_80_0_0_249571aa63509f9153facea19fb567e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, майк пелино, боб хартли, локомотив (ярославль)
Хоккей, Спорт, Майк Пелино, Боб Хартли, Локомотив (Ярославль)
Пелино стал ассистентом Хартли в "Локомотиве"

Пелино вошел в тренерский штаб Хартли в "Локомотиве"

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкМайкл Пелино
Майкл Пелино - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Канадец Майк Пелино назначен ассистентом главного тренера ярославского "Локомотива" Боба Хартли, сообщает Telegram-канал клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Контракт с 66-летним специалистом рассчитан до конца текущего сезона.
В ходе тренерской карьеры Пелино работал ассистентом в сборной Канады, с которой стал олимпийским чемпионом в 2002 году, а также в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс", магнитогорском "Металлурге", омском "Авангарде", казанском "Ак Барсе" и в национальной команде Италии. С 2019 по 2020 год канадец возглавлял "Локомотив".
Хоккей. КХЛ. Матч Динамо (Москва) - Трактор - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
КХЛ назвала лучших хоккеистов недели
9 февраля, 13:51
 
ХоккейСпортМайк ПелиноБоб ХартлиЛокомотив (Ярославль)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Трактор
    5
    6
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Адмирал
    Авангард
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    367
    645
  • Теннис
    Завершен
    Х. Хуркач
    А. Бублик
    765
    677
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Э. Свитолина
    66
    43
  • Хоккей
    Завершен
    Словакия
    Финляндия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Фулхэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Брайтон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Бернли
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Лацио
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    РБ Лейпциг
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала