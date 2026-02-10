Пассажиры вылетели из Петербурга в Калининград на резервном самолете

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Пассажиров самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", вернувшегося в аэропорт Санкт-Петербурга из-за индикации о неубранном шасси, отправили в Калининград резервным бортом, сообщила пресс-служба перевозчика.

"Пассажиры рейса U6391 отправлены в Калининград на резервном воздушном судне. Представители авиакомпании в аэропорту "Пулково" предоставили пассажирам еду и напитки на время ожидания", – говорится в сообщении.