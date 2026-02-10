Рейтинг@Mail.ru
Пассажиры вылетели из Петербурга в Калининград на резервном самолете - РИА Новости, 10.02.2026
15:43 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/passazhiry-2073465881.html
Пассажиры вылетели из Петербурга в Калининград на резервном самолете
Пассажиры вылетели из Петербурга в Калининград на резервном самолете - РИА Новости, 10.02.2026
Пассажиры вылетели из Петербурга в Калининград на резервном самолете
Пассажиров самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", вернувшегося в аэропорт Санкт-Петербурга из-за индикации о неубранном шасси, отправили в Калининград... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T15:43:00+03:00
2026-02-10T15:43:00+03:00
происшествия
калининград
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
уральские авиалинии
калининград
санкт-петербург
происшествия, калининград, санкт-петербург, пулково (аэропорт), уральские авиалинии
Происшествия, Калининград, Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт), Уральские авиалинии
Пассажиры вылетели из Петербурга в Калининград на резервном самолете

Пассажиры вылетели из Петербурга на резервном самолете после инцидента с шасси

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Пассажиров самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", вернувшегося в аэропорт Санкт-Петербурга из-за индикации о неубранном шасси, отправили в Калининград резервным бортом, сообщила пресс-служба перевозчика.
Ранее во вторник пресс-служба компании сообщала, что самолет, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Калининград, вернулся в аэропорт вылета в связи с индикацией о неубранном шасси. Экипаж выполнил посадку в "Пулково" благополучно, а пассажиров временно разместили в терминале аэропорта.
"Пассажиры рейса U6391 отправлены в Калининград на резервном воздушном судне. Представители авиакомпании в аэропорту "Пулково" предоставили пассажирам еду и напитки на время ожидания", – говорится в сообщении.
Перевозчик принес извинения пассажирам за вынужденные неудобства.
ПроисшествияКалининградСанкт-ПетербургПулково (аэропорт)Уральские авиалинии
 
 
