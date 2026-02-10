Россия и Италия переживают один из самых сложных периодов в отношениях, связанный с коллективной политикой Западной Европы. О том, почему итальянские власти предпочли отказаться от своих национальных интересов в пользу интересов глобалистских либеральных сил, в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника рассказал посол в Риме Алексей Парамонов. По его словам, двусторонние отношения опустились в глубины Марианской впадины, что негативно сказалось как на внешнеполитических позициях Рима, так и на социально-экономической ситуации в стране и благосостоянии простых итальянцев.

– Алексей Владимирович, нынешний этап вашей работы в Италии приходится на один из самых сложных периодов во взаимоотношениях между нашими странами. Как вы могли бы охарактеризовать сегодня ситуацию в отношениях с Италией в целом? Удается ли поддерживать существовавшие долгое время двусторонние каналы связи? Можно ли говорить о заинтересованности официального Рима в сохранении отношений с Россией?

– Трудно не заметить, что аналогичный вопрос в последний период звучит довольно часто. На пресс-конференциях как в России, так и в Италии. Это говорит о том, что в наших странах достаточно много разумных граждан, кому небезразлична судьба российско-итальянских отношений, которые хотели бы видеть положительные сигналы, свидетельствующие о переменах к лучшему, о начале всплытия наших связей из глубин Марианской впадины , куда они опустились из-за коллективной, можно сказать "колхозной", политики Западной Европы . Однако, в официальном Риме сейчас предпочитают занимать страусиную позицию, не прислушиваться к мнению своих граждан, делать вид, что отсутствие открытого диалога и сотрудничества с Россией никак не влияет на Италию и ее население. Естественно, это далеко не так, и результаты этой близорукой политики все больше сказываются как на внешнеполитических позициях Рима, так и на показателях социально-экономической ситуации и благосостоянии простых итальянцев.

Конечно, внешне все может показаться вполне штатно: работают посольства, торговые представительства, культурные центры. Но содержательно наши двусторонние отношения существенно выхолощены, как бы стерилизованы. Жаль, что итальянские власти в упряжке с другими европейскими элитами предпочли отказаться от своих национальных интересов в пользу интересов глобалистских либеральных сил и их порождения – ненасытного и коррупционного киевского режима и "химеры" нанесения России стратегического поражения.

– В конце декабря Совет министров Италии одобрил декрет о продлении оказания помощи Украине в наступившем году. При этом обсуждение этого документа проходило на фоне разногласий внутри правящей коалиции, которые озвучивали представители партии "Лига". Ощущаете ли вы изменения в настроениях итальянской правящей элиты и политически активного населения?

– В России ни у кого не должно быть иллюзий относительно масштабов военной помощи Италии националистическому режиму Зеленского. Она идет беспрерывным потоком с 2022 года и достигла колоссальной суммы, приближающейся к четырем миллиардам евро. Только на последней неделе января, по данным из открытых источников, из аэропорта Пизы было осуществлено два рейса грузовых самолетов ВВС Италии С-130 в польский аэропорт Жешув с военными грузами для Киева . Другие значительные поставки идут по суше и по морю. Минобороны Италии тщательно засекречивает эти поставки, спрашивается, почему?

Естественно, такая "щедрость", которую, кстати, в Киеве принимают как должное и еще и выдвигают новые претензии, требуя еще больше денег и оружия, вызывает все больше вопросов у итальянских граждан, не избалованных вниманием к своим нуждам со стороны правящего класса. Растет запрос на национально ориентированную политику, преследующую в первую очередь цели национального развития, социальной справедливости, борьбы с безработицей и прекариатом, повышения зарплат, совершенствования систем здравоохранения и образования, выравнивания межрегиональных различий. С подобных позиций все активнее выступают как некоторые представители правящей коалиции, так и ряд оппозиционных сил как правого, так и левого толка. Мы никоим образом не вмешиваемся в эти процессы, но никогда и не отказываемся от контактов и диалога с любыми политическими силами и представителями гражданского общества Италии, которые проявляют в этом заинтересованность.

– Итальянский премьер Джорджа Мелони 9 января заявила, что Европа должна начать говорить с Россией по теме Украины, и выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию. В подобном же ключе о возобновлении диалога с Москвой высказался и президент Франции Эммануэль Макрон. Как может выглядеть обновленный формат общения с ЕС? При каких условиях, по мнению Москвы, этот диалог мог бы быть содержательным? Предприняла ли итальянская сторона какие-нибудь практические шаги после заявления Мелони?

– В Риме есть одна короткая пословица, очень метко и емко описывающая особенности местного менталитета, отношение к слову и практике ведения дел и переговоров. Она гласит буквально: "Чтобы перейти от слова к делу, надо море переплыть" ("Dal dire al fare c’e` di mezzo il mare"). Поэтому сказать в Италии – это не значит сделать. И даже не значит так реально думать. Само по себе заявление Мелони о необходимости диалога с Россией, хотя и несет положительный заряд, мало что значит. Было бы, на мой взгляд, гораздо лучше, если бы кто-либо из итальянского руководства, имеющий соответствующие полномочия, обратился по имеющимся, слава Богу, дипломатическим каналам с предложением начать диалог по тем или иным вопросам. Уверен, такой шаг был бы в Москве высоко и по достоинству оценен и благосклонно принят. Как недавно высказался министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров: "Поднимите трубку, господа, позвоните, и мы ответим".

Что же касается сути предложения Джорджи Мелони о "спецпосланнике ЕС", то такая идея, насколько известно, действительно витала в головах некоторых итальянских высокопоставленных дипломатов четыре года назад. Но время, увы, упущено. Бездумная политика ЕС и НАТО по поддержке преступного режима Зеленского и ведения против нас гибридной войны провалилась. Сейчас же попытки этих структур вклиниться в переговорный процесс по Украине, в чем все уже не раз убедились, нацелены лишь на его срыв, а не на поиск взаимоприемлемых развязок.

– Глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни неоднократно заявлял, что Италия не воюет с Россией, премьер Джорджа Мелони недавно сообщила, что не видит необходимости отправки итальянских войск на Украину в составе некоего "западного контингента". Как вы оцениваете такую линию итальянского руководства и ее значение для российско-итальянских отношений?

– Могу лишь сказать: слава Богу, что Италия не считает себя в состоянии войны с Россией, и что итальянскому руководству хватает мудрости придерживаться внешнеполитического курса, который хотя бы на словах взывает к осторожности и исключает эскалацию нынешней напряженной ситуации в отношениях между Россией и Евросоюзом, ее переход в прямое военное столкновение между ними. Это говорит о том, что в Риме не забыли исторических уроков и причин, по которым Италия была принята в ООН только в 1955 году, а не в 1945 году в момент образования всемирной организации. Как мы видим, так называемые "желающие", постоянно "обхаживающие" Италию на предмет включения в свои ряды, наоборот, не исключают военного столкновения с Россией и призывают готовиться к нему в радиусе трех-четырех лет, безответственно заявляют о намерении направить свои контингенты на Украину, что неизбежно приведет уже к немедленному их военному столкновению с ВС России.

Весьма предосудительным фактом, является, однако, то, что в рядах украинской армии воюют десятки "добровольцев" из Италии. И это вопреки действующему в Италии законодательному запрету на наемничество. Совсем недавно одно из ведущих информагентств Ansa опубликовало репортаж из Киева, героями которого стали молодые итальянцы, бравирующие тем, что якобы "сражаются на правильной стороне".

– Несмотря на изменение политической позиции Италии в последние годы, культурные и гуманитарные связи с РФ сохраняются. Какие мероприятия с участием российских деятелей искусства запланированы в Италии на этот год?

– Посольство России в Риме и Русский дом в Риме имеют собственную культурную повестку, которая предусматривает участие деятелей культуры из России в наших мероприятиях. На них мы приглашаем наших друзей и партнеров из самых разных сфер политической, экономической, академической, медийной и других сфер Италии. Только в прошлом году на наших сценических площадках выступили такие прославленные коллективы и исполнители, как " Хор Турецкого " и "Soprano", ансамбль современной хоровой музыки "Altro Coro" Российской академии музыки имени Гнесиных под управлением Александра Рыжинского, солисты Большого театра : сопрано Анна Аглатова, Венера Гимадиева и пианист Павел Небольсин; выдающиеся скрипачи: народный артист Российской Федерации Захар Брон, заслуженный артист Российской Федерации Авнэр Вэриус, солист Санкт-Петербургского Дома музыки, лауреат Международного конкурса имени Чайковского Равиль Ислямов; один из немногих в мире солистов-кларнетистов Игорь Федоров , выдающийся российский флейтист Виктор Хотулев и другие. В посольстве России была развернута выставка лучших работ выдающейся современной российской художницы Натальи Царьковой, состоялся показ работ российских художниц Елены Колесниковой и Ирины Куколкиной.

Сложнее обстоят дела с организацией выступлений артистов из России на театральных, фестивальных, консерваторских и других подмостках в Италии. Этим профессионально занимаются местные импрессарио, знающие запросы и вкусы итальянской публики и ценящие мастерство и потенциал дирижеров, музыкантов, певцов, артистов, художников из России. Но, увы, даже в этой сфере случаются инциденты, никак не связанные с культурой и искусством. Посольство Украины, вмешиваясь во внутренние культурные процессы, беспардонно требует отмены мероприятий с российским участием, рассылает по инстанциям письма с заклинаниями и даже угрозами, подключает к этим кампаниям бандеровских активистов и ряд крикливых и скандальных местных политиков. Такая неприглядная практика, не делающая чести Италии, привела к расторжению контрактов с рядом выдающихся деятелей культуры из России, а в отдельных случаях и вовсе к отмене концертов и других крупных событий в сфере культуры. Так случилось, как известно, с выдающимся дирижером Валерием Гергиевым , с оперным певцом Ильдаром Абдразаковым , звездой русского балета Светланой Захаровой и знаменитым скрипачом Вадимом Репиным

Нельзя не упомянуть и еще об одной проблеме. Мы наблюдаем нечто похожее на попытки отделить русскую культуру от ее национальных корней и от страны происхождения – России. Так, все что связано с современной Россией подвергается повсеместному цензурированию вплоть до отмены, а культура, продвигаемая людьми, утратившими связь со своей страной и вставшими на путь ее огульного очернения, наоборот, объявляется подлинно русской и заслуживающей всяческой поддержки.

– Ситуация с туристическими поездками россиян в Италию значительно ухудшилась, но граждане нашей страны продолжают приезжать на Апеннины вопреки всем сложностям. Что вы можете сказать о визовых решениях в отношении граждан России в том, что касается выдачи мультивиз и сроков рассмотрения визовых анкет?

– Иногда мне хочется порекомендовать гражданам Российской Федерации не приезжать без особой необходимости в Италию, которая в последние годы сделала очень-очень много, чтобы максимально затруднить и сделать неудобным пребывание на Апеннинах туристов из России: отменены прямые рейсы, не работают российские кредитные карты, максимально отягощены визовые процедуры. К российским туристам зачастую предъявляются необоснованные претензии в некоторых гостиницах и ресторанах, в которых в качестве обслуживающего персонала используются оболваненные антироссийской пропагандой украинцы.

Вероне, С другой стороны, российские туристы, сотнями тысяч посещавшие Италию еще пять лет назад, оставили о себе очень хорошую память. Поэтому все нормальные и не обличенные властью итальянцы, а их все-таки здесь большинство, все еще очень ждут нас в Милане , Риме, Неаполе Римини . Практически везде. Особенно, судя по моему опыту, римские таксисты.

Поэтому, если позволяет бюджет, и есть время и возможность, то иногда приезжать на Апеннины можно и нужно. Как ни крути, но западноевропейская Италия – это, возможно, одна из наиболее красивых и интересных частей огромного евразийского континента, которому в будущем так или иначе предстоит объединиться в единое пространство диалога, сотрудничества и мира.